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منتدى "استقرار" الثاني يستعرض ممارسات ناجحة لتوجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة

اختتمته "آسية الوقفية" بالشراكة مع مركز إصلاح للتنمية الأسرية في حي الملك فهد

اختتمت "آسية الوقفية"، إحدى مؤسسات القطاع الثالث المهتمة بالأسرة واستقرارها، بالشراكة مع مركز إصلاح للتنمية الأسرية التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الملك فهد بالرياض، فعاليات منتدى "استقرار" الثاني بعنوان "السلوك الاستهلاكي للأسرة وأثره على استقرارها".

وقد أقيم الملتقى تحت رعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، تَضَمّن طرحًا ومناقشة أكثر من ثماني أوراق علمية لخبراء ورواد في المجال الأسري والاقتصادي.

وركّزت مَحاور المنتدى على معرفة الدوافع النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة السلوك الاستهلاكي لدى أفراد الأسرة، واستعرض المنتدى ممارسات ناجحة لتوجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة والتي شارك فيها بنك التنمية الاجتماعية وجمعية حماية المستهلك.

واستهدف المنتدى المربين والمتخصصين والباحثين في قطاع الأسرة من الجنسين في مجال الإرشاد الأسري؛ بهدف المساهمة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واع، من خلال توعية العاملين مع الأسرة بالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على أفرادها، وتؤدي إلى العديد من المشكلات الأسرية كالطلاق وتفكك الأسرة، مع إبراز أهمية ترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف والمبالغات في الاستهلاك، وكيفية مواجهة منصات التجارة الإلكترونية وغيرها لحماية الأسرة من أثر الضغوط عليها.

من جهته، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، ضرورة نشر توصيات المنتدى والعمل على تحقيقها.

وأوضحت المدير التنفيذي لـ"آسية الوقفية" الدكتورة أروى الخنيزان في كلمة لها، أن المنتدى يهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والتماسك الأسري؛ من خلال طرح الأوراق العلمية التي تناقش توجيه السلوك الاستهلاكي لتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، والسعي لتحقيق تلك الأهداف من خلال توصيات المنتدى.

منتدى استقرار مؤسسات القطاع الثالث المهتمة بالأسرة مركز إصلاح للتنمية الأسرية الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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منتدى "استقرار" الثاني يستعرض ممارسات ناجحة لتوجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة
سبق

اختتمت "آسية الوقفية"، إحدى مؤسسات القطاع الثالث المهتمة بالأسرة واستقرارها، بالشراكة مع مركز إصلاح للتنمية الأسرية التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الملك فهد بالرياض، فعاليات منتدى "استقرار" الثاني بعنوان "السلوك الاستهلاكي للأسرة وأثره على استقرارها".

وقد أقيم الملتقى تحت رعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، تَضَمّن طرحًا ومناقشة أكثر من ثماني أوراق علمية لخبراء ورواد في المجال الأسري والاقتصادي.

وركّزت مَحاور المنتدى على معرفة الدوافع النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة السلوك الاستهلاكي لدى أفراد الأسرة، واستعرض المنتدى ممارسات ناجحة لتوجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة والتي شارك فيها بنك التنمية الاجتماعية وجمعية حماية المستهلك.

واستهدف المنتدى المربين والمتخصصين والباحثين في قطاع الأسرة من الجنسين في مجال الإرشاد الأسري؛ بهدف المساهمة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واع، من خلال توعية العاملين مع الأسرة بالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على أفرادها، وتؤدي إلى العديد من المشكلات الأسرية كالطلاق وتفكك الأسرة، مع إبراز أهمية ترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف والمبالغات في الاستهلاك، وكيفية مواجهة منصات التجارة الإلكترونية وغيرها لحماية الأسرة من أثر الضغوط عليها.

من جهته، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، ضرورة نشر توصيات المنتدى والعمل على تحقيقها.

وأوضحت المدير التنفيذي لـ"آسية الوقفية" الدكتورة أروى الخنيزان في كلمة لها، أن المنتدى يهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والتماسك الأسري؛ من خلال طرح الأوراق العلمية التي تناقش توجيه السلوك الاستهلاكي لتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، والسعي لتحقيق تلك الأهداف من خلال توصيات المنتدى.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
01:12 PM

منتدى "استقرار" الثاني يستعرض ممارسات ناجحة لتوجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة

اختتمته "آسية الوقفية" بالشراكة مع مركز إصلاح للتنمية الأسرية في حي الملك فهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت "آسية الوقفية"، إحدى مؤسسات القطاع الثالث المهتمة بالأسرة واستقرارها، بالشراكة مع مركز إصلاح للتنمية الأسرية التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الملك فهد بالرياض، فعاليات منتدى "استقرار" الثاني بعنوان "السلوك الاستهلاكي للأسرة وأثره على استقرارها".

وقد أقيم الملتقى تحت رعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، تَضَمّن طرحًا ومناقشة أكثر من ثماني أوراق علمية لخبراء ورواد في المجال الأسري والاقتصادي.

وركّزت مَحاور المنتدى على معرفة الدوافع النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة السلوك الاستهلاكي لدى أفراد الأسرة، واستعرض المنتدى ممارسات ناجحة لتوجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة والتي شارك فيها بنك التنمية الاجتماعية وجمعية حماية المستهلك.

واستهدف المنتدى المربين والمتخصصين والباحثين في قطاع الأسرة من الجنسين في مجال الإرشاد الأسري؛ بهدف المساهمة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واع، من خلال توعية العاملين مع الأسرة بالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على أفرادها، وتؤدي إلى العديد من المشكلات الأسرية كالطلاق وتفكك الأسرة، مع إبراز أهمية ترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف والمبالغات في الاستهلاك، وكيفية مواجهة منصات التجارة الإلكترونية وغيرها لحماية الأسرة من أثر الضغوط عليها.

من جهته، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، ضرورة نشر توصيات المنتدى والعمل على تحقيقها.

وأوضحت المدير التنفيذي لـ"آسية الوقفية" الدكتورة أروى الخنيزان في كلمة لها، أن المنتدى يهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والتماسك الأسري؛ من خلال طرح الأوراق العلمية التي تناقش توجيه السلوك الاستهلاكي لتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، والسعي لتحقيق تلك الأهداف من خلال توصيات المنتدى.

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