رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل.. والأرصاد ينبه ‏

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل وبعض محافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل وبعض محافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل وبعض محافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل وبعض محافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.