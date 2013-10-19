رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل.. والأرصاد ينبه ‏

الحالة تستمر حتى 6 مساء وتشمل المناطق المفتوحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة ‏مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل وبعض محافظاتها، ‏تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏