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"الغرف السعودية" ومكتب المشاريع ذات الأولوية يوقّعان مذكرة

لدعم التنمية التجارية والصناعية بالمملكة ورفع مستوى أدائها

وقّع مجلس الغرف السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم مع مكتب المشاريع ذات الأولوية؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال دعم التنمية التجارية والصناعية بالمملكة وتطوير التجارة والصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها وتحفيز بيئة الاستثمار التجاري والصناعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر مجلس الغرف السعودية، حيث قام بتوقيعها كل من الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، والمدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية ماجد السعدي.

وتشمل المذكرة بحث وتحديد نقاط ومجالات التعاون المشترك التي يمكن استهدافها وتطويرها والاتفاق عليها بين الجانبين، بما فيها مشاركة المكتب مع المجلس في اجتماعات الوفود داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إضافةً إلى مشاركة المكتب لحضور جميع ورش العمل التي يعقدها المجلس، وقيام المكتب بعقد ورش عمل في المجلس والغرف التجارية، فضلاً عن تحويل الحالات المتعثرة من القطاع الخاص إلى المكتب.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار دور مكتب المشاريع ذات الأولوية الذي يعد أحد المبادرات المعتمدة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المتمثل في تقديم الدعم لقطاع الأعمال من خلال إيجاد حلول سريعة واستثنائية لحل التحديات التي تواجه الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة والقائمة من خلال بناء جسور التواصل بين قطاع الأعمال والجهات المعنية.

مجلس الغرف السعودية مكتب المشاريع ذات الأولوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغرف السعودية" ومكتب المشاريع ذات الأولوية يوقّعان مذكرة
سبق

وقّع مجلس الغرف السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم مع مكتب المشاريع ذات الأولوية؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال دعم التنمية التجارية والصناعية بالمملكة وتطوير التجارة والصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها وتحفيز بيئة الاستثمار التجاري والصناعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر مجلس الغرف السعودية، حيث قام بتوقيعها كل من الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، والمدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية ماجد السعدي.

وتشمل المذكرة بحث وتحديد نقاط ومجالات التعاون المشترك التي يمكن استهدافها وتطويرها والاتفاق عليها بين الجانبين، بما فيها مشاركة المكتب مع المجلس في اجتماعات الوفود داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إضافةً إلى مشاركة المكتب لحضور جميع ورش العمل التي يعقدها المجلس، وقيام المكتب بعقد ورش عمل في المجلس والغرف التجارية، فضلاً عن تحويل الحالات المتعثرة من القطاع الخاص إلى المكتب.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار دور مكتب المشاريع ذات الأولوية الذي يعد أحد المبادرات المعتمدة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المتمثل في تقديم الدعم لقطاع الأعمال من خلال إيجاد حلول سريعة واستثنائية لحل التحديات التي تواجه الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة والقائمة من خلال بناء جسور التواصل بين قطاع الأعمال والجهات المعنية.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
03:52 PM

"الغرف السعودية" ومكتب المشاريع ذات الأولوية يوقّعان مذكرة

لدعم التنمية التجارية والصناعية بالمملكة ورفع مستوى أدائها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مجلس الغرف السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم مع مكتب المشاريع ذات الأولوية؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال دعم التنمية التجارية والصناعية بالمملكة وتطوير التجارة والصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها وتحفيز بيئة الاستثمار التجاري والصناعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر مجلس الغرف السعودية، حيث قام بتوقيعها كل من الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، والمدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية ماجد السعدي.

وتشمل المذكرة بحث وتحديد نقاط ومجالات التعاون المشترك التي يمكن استهدافها وتطويرها والاتفاق عليها بين الجانبين، بما فيها مشاركة المكتب مع المجلس في اجتماعات الوفود داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إضافةً إلى مشاركة المكتب لحضور جميع ورش العمل التي يعقدها المجلس، وقيام المكتب بعقد ورش عمل في المجلس والغرف التجارية، فضلاً عن تحويل الحالات المتعثرة من القطاع الخاص إلى المكتب.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار دور مكتب المشاريع ذات الأولوية الذي يعد أحد المبادرات المعتمدة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المتمثل في تقديم الدعم لقطاع الأعمال من خلال إيجاد حلول سريعة واستثنائية لحل التحديات التي تواجه الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة والقائمة من خلال بناء جسور التواصل بين قطاع الأعمال والجهات المعنية.

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