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"ابن حثلين" يُثمّن مبادرة عبدالرحمن بن خالد بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل

غرِّد قائلًا: مثل هذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا

ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين للأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في ‫المنظمة الدولية للإبل ICO مبادرته بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل في الطوقي.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: باسمي واسم جميع ملاك الإبل أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في ‫المنظمة الدولية للإبل ICO على مبادرته بإيصال التيار الكهربائي والمياه إلى سوق الإبل في الطوقي على نفقته الخاصة، وهذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا.

نادي الإبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن حثلين" يُثمّن مبادرة عبدالرحمن بن خالد بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل
سبق

ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين للأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في ‫المنظمة الدولية للإبل ICO مبادرته بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل في الطوقي.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: باسمي واسم جميع ملاك الإبل أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في ‫المنظمة الدولية للإبل ICO على مبادرته بإيصال التيار الكهربائي والمياه إلى سوق الإبل في الطوقي على نفقته الخاصة، وهذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:36 PM

"ابن حثلين" يُثمّن مبادرة عبدالرحمن بن خالد بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل

غرِّد قائلًا: مثل هذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
2
1,974

ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين للأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في ‫المنظمة الدولية للإبل ICO مبادرته بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل في الطوقي.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: باسمي واسم جميع ملاك الإبل أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في ‫المنظمة الدولية للإبل ICO على مبادرته بإيصال التيار الكهربائي والمياه إلى سوق الإبل في الطوقي على نفقته الخاصة، وهذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا.

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