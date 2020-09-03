"ابن حثلين" يُثمّن مبادرة عبدالرحمن بن خالد بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل

غرِّد قائلًا: مثل هذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا

ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين للأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في ‫المنظمة الدولية للإبل ICO مبادرته بإيصال الكهرباء والمياه لسوق الإبل في الطوقي.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: باسمي واسم جميع ملاك الإبل أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمير عبدالرحمن بن خالد ممثل المملكة العربية السعودية في ‫المنظمة الدولية للإبل ICO على مبادرته بإيصال التيار الكهربائي والمياه إلى سوق الإبل في الطوقي على نفقته الخاصة، وهذه المبادرات محل تقديرنا واهتمامنا.