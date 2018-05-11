"إغاثي" الملك سلمان يوزع 2,000 سلة غذائية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية

وزع 1,200 كرتون تمور بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، 2,000 سلة غذائية رمضانية، للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية المتعففة في عدد من المحافظات الأردنية، استفاد منها 2,000 أسرة.



وجرى توزيع 700 سلة غذائية في عمّان و500 سلة غذائية في مأدبا، و800 سلة غذائية في البلقاء، استفاد منها 10,000 فرد.



وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 41,595 سلة غذائية على الأسر الأردنية والفلسطينية والسورية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



كما وزّع المركز أمس، 1,200 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,200 أسرة.



وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.