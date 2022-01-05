النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العواد" يسلّط الضوء على أهمية الموافقة على نظام حقوق كبير السن

سيكون إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم

ثمّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأكد أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لجهود المملكة المستمرة في دعم حقوق الإنسان والعناية بكبار السن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأوضح د.العواد أن النظام سيعزز من حقوق كبار السن بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم، ويوفر لهم الرعاية والخدمات، وسيكون إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم نظامًا من خلال رعايتهم والاهتمام بهم، كواجب ظلت المملكة تحرص عليه إيماناً ووفاءً منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد" يسلّط الضوء على أهمية الموافقة على نظام حقوق كبير السن
سبق

ثمّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأكد أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لجهود المملكة المستمرة في دعم حقوق الإنسان والعناية بكبار السن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأوضح د.العواد أن النظام سيعزز من حقوق كبار السن بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم، ويوفر لهم الرعاية والخدمات، وسيكون إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم نظامًا من خلال رعايتهم والاهتمام بهم، كواجب ظلت المملكة تحرص عليه إيماناً ووفاءً منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
02:21 PM

"العواد" يسلّط الضوء على أهمية الموافقة على نظام حقوق كبير السن

سيكون إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
468

ثمّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأكد أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لجهود المملكة المستمرة في دعم حقوق الإنسان والعناية بكبار السن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأوضح د.العواد أن النظام سيعزز من حقوق كبار السن بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم، ويوفر لهم الرعاية والخدمات، وسيكون إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم نظامًا من خلال رعايتهم والاهتمام بهم، كواجب ظلت المملكة تحرص عليه إيماناً ووفاءً منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة