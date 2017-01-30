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اختتام بطولة كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل

اختتمت اليوم (السبت)، منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل، والتي أقيمت منافساتها في مزرعة الخالدية- تبراك لمسافة 100كم، مقسمة على أربعة مراحل، بمشاركة أكثر من 180 فارسًا وفارسة من أربع دول.

وتوج الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، الفارس عبدالمجيد الثمالي، من فريق الجياد بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجاء فوز الثمالي برفقة جواده "وقاد الجياد"، بعد أن أنهى السباق بسرعة ٢٤.٤٦كم/ساعة، ليحل في المركز الثاني الفارس رعد العتيبي على الجواد "بي إتش سينور"، وبسرعة ٢٤.٣٦كم/ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد التلال على الجواد "مترك"، وبسرعة ٢٤.٢٤ كم/ساعة.

وكان السباق قد شهد تنافسًا قويًّا منذ انطلاقته في الساعة السادسة صباحًا؛ إلا أن الثمالي استطاع أن ينفرد بالصدارة في المرحلة الأخيرة من السباق.

ويضيف الثمالي بهذا الفوز ثاني الكؤوس لرصيده لهذا الموسم، بعد تحقيقه كأس الاتحاد السعودي للفروسية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اختتام بطولة كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل
سبق

اختتمت اليوم (السبت)، منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل، والتي أقيمت منافساتها في مزرعة الخالدية- تبراك لمسافة 100كم، مقسمة على أربعة مراحل، بمشاركة أكثر من 180 فارسًا وفارسة من أربع دول.

وتوج الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، الفارس عبدالمجيد الثمالي، من فريق الجياد بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجاء فوز الثمالي برفقة جواده "وقاد الجياد"، بعد أن أنهى السباق بسرعة ٢٤.٤٦كم/ساعة، ليحل في المركز الثاني الفارس رعد العتيبي على الجواد "بي إتش سينور"، وبسرعة ٢٤.٣٦كم/ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد التلال على الجواد "مترك"، وبسرعة ٢٤.٢٤ كم/ساعة.

وكان السباق قد شهد تنافسًا قويًّا منذ انطلاقته في الساعة السادسة صباحًا؛ إلا أن الثمالي استطاع أن ينفرد بالصدارة في المرحلة الأخيرة من السباق.

ويضيف الثمالي بهذا الفوز ثاني الكؤوس لرصيده لهذا الموسم، بعد تحقيقه كأس الاتحاد السعودي للفروسية.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
04:38 PM

اختتام بطولة كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت اليوم (السبت)، منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل، والتي أقيمت منافساتها في مزرعة الخالدية- تبراك لمسافة 100كم، مقسمة على أربعة مراحل، بمشاركة أكثر من 180 فارسًا وفارسة من أربع دول.

وتوج الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، الفارس عبدالمجيد الثمالي، من فريق الجياد بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجاء فوز الثمالي برفقة جواده "وقاد الجياد"، بعد أن أنهى السباق بسرعة ٢٤.٤٦كم/ساعة، ليحل في المركز الثاني الفارس رعد العتيبي على الجواد "بي إتش سينور"، وبسرعة ٢٤.٣٦كم/ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد التلال على الجواد "مترك"، وبسرعة ٢٤.٢٤ كم/ساعة.

وكان السباق قد شهد تنافسًا قويًّا منذ انطلاقته في الساعة السادسة صباحًا؛ إلا أن الثمالي استطاع أن ينفرد بالصدارة في المرحلة الأخيرة من السباق.

ويضيف الثمالي بهذا الفوز ثاني الكؤوس لرصيده لهذا الموسم، بعد تحقيقه كأس الاتحاد السعودي للفروسية.

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