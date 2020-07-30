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"أمير تبوك" يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بحلول عيد الأضحى المبارك

سأل الله دوام الأمن والأمان للشعب السعودي والمملكة تحت القيادة الرشيدة

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وجاء في برقية التهنئة التي رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله – يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة, والله يحفظكم ويرعاكم سيدي .

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ , وقال: يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك , سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم, والله يحفظكم ويرعاكم.

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"أمير تبوك" يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بحلول عيد الأضحى المبارك
سبق

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وجاء في برقية التهنئة التي رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله – يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة, والله يحفظكم ويرعاكم سيدي .

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ , وقال: يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك , سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم, والله يحفظكم ويرعاكم.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:15 PM

"أمير تبوك" يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بحلول عيد الأضحى المبارك

سأل الله دوام الأمن والأمان للشعب السعودي والمملكة تحت القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وجاء في برقية التهنئة التي رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله – يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة, والله يحفظكم ويرعاكم سيدي .

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ , وقال: يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك , سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم, والله يحفظكم ويرعاكم.

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