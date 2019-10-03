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شاهد.. "آل مغيرة" يتابع سير العملية التعليمية بمدارس الأفلاج

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم بجولة تفقدية على مدارس المحافظة للوقوف على سير العملية التعليمية بالميدان التربوي.

وشملت زيارات آل مغيرة صباح اليوم الخميس متوسطة القادسية وثانوية دار القبس الأهلية بليلى، وقف خلالها على سير الدراسة داخل الفصول والقاعات الدراسية، واطلع على خطط المدارس، كما التقى بالقادة ومنسوبي المدارس التي شملتها الزيارة .

وأكد على توظيف الكتاب المدرسي والتطبيقات التي جاءت فيه والعمل باستراتيجيات التدريس التي تعطي نواتج تعلم جيد وتساهم في ورفع مستوى تحصيل الطالب .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. "آل مغيرة" يتابع سير العملية التعليمية بمدارس الأفلاج
سبق

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم بجولة تفقدية على مدارس المحافظة للوقوف على سير العملية التعليمية بالميدان التربوي.

وشملت زيارات آل مغيرة صباح اليوم الخميس متوسطة القادسية وثانوية دار القبس الأهلية بليلى، وقف خلالها على سير الدراسة داخل الفصول والقاعات الدراسية، واطلع على خطط المدارس، كما التقى بالقادة ومنسوبي المدارس التي شملتها الزيارة .

وأكد على توظيف الكتاب المدرسي والتطبيقات التي جاءت فيه والعمل باستراتيجيات التدريس التي تعطي نواتج تعلم جيد وتساهم في ورفع مستوى تحصيل الطالب .

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
02:15 PM

شاهد.. "آل مغيرة" يتابع سير العملية التعليمية بمدارس الأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم بجولة تفقدية على مدارس المحافظة للوقوف على سير العملية التعليمية بالميدان التربوي.

وشملت زيارات آل مغيرة صباح اليوم الخميس متوسطة القادسية وثانوية دار القبس الأهلية بليلى، وقف خلالها على سير الدراسة داخل الفصول والقاعات الدراسية، واطلع على خطط المدارس، كما التقى بالقادة ومنسوبي المدارس التي شملتها الزيارة .

وأكد على توظيف الكتاب المدرسي والتطبيقات التي جاءت فيه والعمل باستراتيجيات التدريس التي تعطي نواتج تعلم جيد وتساهم في ورفع مستوى تحصيل الطالب .

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