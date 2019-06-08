تأكيداً لـ"سبق".. شرطة الرياض تعلن توقيف الشاب مطلق النار بالدواسر

ظهر بمقطع فيديو متداول وهو يطلق أعيرة نارية من سلاح رشاش عشوائياً

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل غير آبه بالعواقب، مما عرض الآخرين للخطر، كشفت أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، مشيراً إلى إلقاء القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وتوقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها وإذ تعلن عن ذلك لتشدد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، موضحة أن أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره،

جدير بالذكر أن "سبق" قد انفردت مساء أمس بالإشارة إلى القبض على الشاب المتهم في الواقعة.