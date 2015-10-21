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"الهريفي" ينتقد إدارة "النصر" بعنف: "نهج الإدارة لا يجلب البطولات!"

بعد الخروج من السباق الآسيوي

هاجم فهد الهريفي لاعب النصر السابق، إدارة ناديه عقب الخروج الآسيوي المرير بالأمس أمام منافسه الهلال.

وخرج النصر للموسم الثاني على التوالي من الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لمصلحة الهلال.

وقال الهريفي في مقطع فيديو: "إدارة ⁧‫النصر‬⁩ لم تفكر فيما يحتاج الفريق من ركائز، كل ما شاهد فريق يفاوض لاعب راح وقال اللي في طريقك شلّه، اللي في طريقك شلّه هذي ما تجيب لك بطولات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهريفي" ينتقد إدارة "النصر" بعنف: "نهج الإدارة لا يجلب البطولات!"
سبق

هاجم فهد الهريفي لاعب النصر السابق، إدارة ناديه عقب الخروج الآسيوي المرير بالأمس أمام منافسه الهلال.

وخرج النصر للموسم الثاني على التوالي من الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لمصلحة الهلال.

وقال الهريفي في مقطع فيديو: "إدارة ⁧‫النصر‬⁩ لم تفكر فيما يحتاج الفريق من ركائز، كل ما شاهد فريق يفاوض لاعب راح وقال اللي في طريقك شلّه، اللي في طريقك شلّه هذي ما تجيب لك بطولات".

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
05:45 PM

"الهريفي" ينتقد إدارة "النصر" بعنف: "نهج الإدارة لا يجلب البطولات!"

بعد الخروج من السباق الآسيوي

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محمد السيّد - الرياض
13
6,804

هاجم فهد الهريفي لاعب النصر السابق، إدارة ناديه عقب الخروج الآسيوي المرير بالأمس أمام منافسه الهلال.

وخرج النصر للموسم الثاني على التوالي من الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لمصلحة الهلال.

وقال الهريفي في مقطع فيديو: "إدارة ⁧‫النصر‬⁩ لم تفكر فيما يحتاج الفريق من ركائز، كل ما شاهد فريق يفاوض لاعب راح وقال اللي في طريقك شلّه، اللي في طريقك شلّه هذي ما تجيب لك بطولات".

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