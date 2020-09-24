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شرطة مكة: إيقاف 3 أشخاص إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة

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شرطة مكة: إيقاف 3 أشخاص إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:52 PM

شرطة مكة: إيقاف 3 أشخاص إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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