صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة: إيقاف 3 أشخاص إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-24 صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 09:52 PM

شرطة مكة: إيقاف 3 أشخاص إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة





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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.