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أسقط مصر بركلات الترجيح.. منتخب السنغال يُتوَّج بلقب أمم إفريقيا

على حساب محمد صلاح ورفاقه.. للمرة الأولى في تاريخه

تُوِّج المنتخب السنغالي لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا مساء أمس الأحد؛ وذلك بعد أن كسب نظيره المصري بركلات الترجيح 4/ 2 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب (باول بيا ستاديوم) بالعاصمة الكاميرونية (ياوندي).

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكان "ساديو ماني" قد أضاع ركلة جزاء لمنتخب بلاده بعد أن تصدى الحارس محمد أبو جبل للتسديدة عند الدقيقة السادسة.

وواجهت تحركات قائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح التصدي من قِبل حارس السنغال.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال بالرغم من محاولات السنغال الجادة لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي، لكن الاستحواذ كان سلبيًّا.

الشوطان الإضافيان

استمر التعادل السلبي بين المنتخبَيْن، في حين شهد الشوطان تألقًا لحارسَي المرمى "أبو جبل" و"إدوارد ميندي".

ركلات الترجيح

ابتسمت ركلات الحظ لمنتخب السنغال؛ ليُتوَّج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه 4/ 2 بعد أن حسم "ساديو ماني" النتيجة بتسجيل الركلة الأخيرة.

الكاميرون مصر منتخب مصر السنغال منتخب السنغال كأس الأمم الإفريقية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أسقط مصر بركلات الترجيح.. منتخب السنغال يُتوَّج بلقب أمم إفريقيا
سبق

تُوِّج المنتخب السنغالي لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا مساء أمس الأحد؛ وذلك بعد أن كسب نظيره المصري بركلات الترجيح 4/ 2 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب (باول بيا ستاديوم) بالعاصمة الكاميرونية (ياوندي).

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكان "ساديو ماني" قد أضاع ركلة جزاء لمنتخب بلاده بعد أن تصدى الحارس محمد أبو جبل للتسديدة عند الدقيقة السادسة.

وواجهت تحركات قائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح التصدي من قِبل حارس السنغال.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال بالرغم من محاولات السنغال الجادة لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي، لكن الاستحواذ كان سلبيًّا.

الشوطان الإضافيان

استمر التعادل السلبي بين المنتخبَيْن، في حين شهد الشوطان تألقًا لحارسَي المرمى "أبو جبل" و"إدوارد ميندي".

ركلات الترجيح

ابتسمت ركلات الحظ لمنتخب السنغال؛ ليُتوَّج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه 4/ 2 بعد أن حسم "ساديو ماني" النتيجة بتسجيل الركلة الأخيرة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
12:56 AM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
03:37 AM

أسقط مصر بركلات الترجيح.. منتخب السنغال يُتوَّج بلقب أمم إفريقيا

على حساب محمد صلاح ورفاقه.. للمرة الأولى في تاريخه

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,223

تُوِّج المنتخب السنغالي لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا مساء أمس الأحد؛ وذلك بعد أن كسب نظيره المصري بركلات الترجيح 4/ 2 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب (باول بيا ستاديوم) بالعاصمة الكاميرونية (ياوندي).

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكان "ساديو ماني" قد أضاع ركلة جزاء لمنتخب بلاده بعد أن تصدى الحارس محمد أبو جبل للتسديدة عند الدقيقة السادسة.

وواجهت تحركات قائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح التصدي من قِبل حارس السنغال.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال بالرغم من محاولات السنغال الجادة لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي، لكن الاستحواذ كان سلبيًّا.

الشوطان الإضافيان

استمر التعادل السلبي بين المنتخبَيْن، في حين شهد الشوطان تألقًا لحارسَي المرمى "أبو جبل" و"إدوارد ميندي".

ركلات الترجيح

ابتسمت ركلات الحظ لمنتخب السنغال؛ ليُتوَّج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه 4/ 2 بعد أن حسم "ساديو ماني" النتيجة بتسجيل الركلة الأخيرة.

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