اختتام دورة "الصياد الماهر" في "زراعة جازان"

استمرت على مدى 12 يوماً بمشاركة 60 متدربًا

اختتم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، المهندس محمد بن علي آل عطيف، أمس الخميس، دورة "الصياد الماهر"، التي استمرت 12 يوماً، بمشاركة 60 متدربًا من أبناء المنطقة، بالتعاون مع المعهد السعودي العالمي للتدريب البحري.

وبدأت الدورة بالمرحلة الأولى وهي الجانب النظري من الورشة، والتي تناولت السلامة الشخصية للصياد، ثم علوم الملاحة البحرية، وطرق التعرف عليها.

وتعرّف المشاركون في دورة "الصياد الماهر" على التقنيات والممارسات الناجحة، في الصيد بالطرق الحديثة، وكيفية المحافظة على البيئة البحرية من مخلفات الصيد، قبل تسليم الشهادات للمتدربين، وتكريم الجهات المشاركة.

وتأتي هذه الجهود استكمالاً لأعمال وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتحقيق أهدافها، والتي من ضمن مبادراتها توطين مهنة صيد الأسماك، وتحسين سبل عيش الصيادين، وتحقيق الأمن الغذائي، وأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، والمعاهد والمراكز التدريبية، لتنظيم دورات تدريبية، لتأهيل المواطنين لحرفة صيد الأسماك، وتوطين هذه المهنة.