النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعادل الإيجابي سيد الموقف في قمة مانشستر سيتي وليفربول

ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قمة مباريات البريميرليغ، والتي جمعت بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول ، واحتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


افتتح النجم المصري محمد صلاح ، التسجيل لليفربول عند الدقيقة 13 من علامة الجزاء، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، وتمكن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عن طريق البرازيلي جابريل جيسوس عند الدقيقة (31).

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
التعادل الإيجابي سيد الموقف في قمة مانشستر سيتي وليفربول
سبق

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قمة مباريات البريميرليغ، والتي جمعت بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول ، واحتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


افتتح النجم المصري محمد صلاح ، التسجيل لليفربول عند الدقيقة 13 من علامة الجزاء، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، وتمكن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عن طريق البرازيلي جابريل جيسوس عند الدقيقة (31).

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
10:05 PM

التعادل الإيجابي سيد الموقف في قمة مانشستر سيتي وليفربول

ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
45

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قمة مباريات البريميرليغ، والتي جمعت بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول ، واحتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


افتتح النجم المصري محمد صلاح ، التسجيل لليفربول عند الدقيقة 13 من علامة الجزاء، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، وتمكن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عن طريق البرازيلي جابريل جيسوس عند الدقيقة (31).

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,941
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,111

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة