التعادل الإيجابي سيد الموقف في قمة مانشستر سيتي وليفربول

ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قمة مباريات البريميرليغ، والتي جمعت بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول ، واحتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



افتتح النجم المصري محمد صلاح ، التسجيل لليفربول عند الدقيقة 13 من علامة الجزاء، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، وتمكن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عن طريق البرازيلي جابريل جيسوس عند الدقيقة (31).

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر.