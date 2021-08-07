النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحث سُبل التعاون بين غرفة الشرقية وقناة "الرؤية" الفضائية

خلال لقاء الخالدي مع الضاحي

الْتقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، المدير العام لقناة "الرؤية" الفضائية طلال بن علي الضاحي، في إطار تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم الجانبين.

وفي مستهلّ اللقاء، أكد الخالدي خلال اللقاء، أهمية تعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات التنموية؛ مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الغرفة في إبراز الرسالة الاقتصادية والاجتماعية بالتواصل من الوسائل الإعلامية المختلفة.

من جهته أشاد طلال الضاحي بالدور الذي تقدمه غرفة الشرقية تجاه مجتمع الأعمال في المنطقة، والإسهامات التي تقدّمها والتي تصب في صالح تطوير آليات العمل في الوسط الاقتصادي وأهمية بلورة التعاون بين الغرفة والقناة وفق إطار يخدم جهود التنمية الاقتصادية، ويعزز الرسالة الإعلامية في الجهتين.

فيما نوّه أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بأهمية التعاون والتكامل بين القنوات الإعلامية وغرفة الشرقية؛ مشيرًا إلى الدور الإعلامي المنوط بقناة الرؤية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بحث سُبل التعاون بين غرفة الشرقية وقناة "الرؤية" الفضائية
سبق

الْتقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، المدير العام لقناة "الرؤية" الفضائية طلال بن علي الضاحي، في إطار تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم الجانبين.

وفي مستهلّ اللقاء، أكد الخالدي خلال اللقاء، أهمية تعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات التنموية؛ مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الغرفة في إبراز الرسالة الاقتصادية والاجتماعية بالتواصل من الوسائل الإعلامية المختلفة.

من جهته أشاد طلال الضاحي بالدور الذي تقدمه غرفة الشرقية تجاه مجتمع الأعمال في المنطقة، والإسهامات التي تقدّمها والتي تصب في صالح تطوير آليات العمل في الوسط الاقتصادي وأهمية بلورة التعاون بين الغرفة والقناة وفق إطار يخدم جهود التنمية الاقتصادية، ويعزز الرسالة الإعلامية في الجهتين.

فيما نوّه أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بأهمية التعاون والتكامل بين القنوات الإعلامية وغرفة الشرقية؛ مشيرًا إلى الدور الإعلامي المنوط بقناة الرؤية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
04:40 PM

بحث سُبل التعاون بين غرفة الشرقية وقناة "الرؤية" الفضائية

خلال لقاء الخالدي مع الضاحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
85

الْتقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، المدير العام لقناة "الرؤية" الفضائية طلال بن علي الضاحي، في إطار تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم الجانبين.

وفي مستهلّ اللقاء، أكد الخالدي خلال اللقاء، أهمية تعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات التنموية؛ مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الغرفة في إبراز الرسالة الاقتصادية والاجتماعية بالتواصل من الوسائل الإعلامية المختلفة.

من جهته أشاد طلال الضاحي بالدور الذي تقدمه غرفة الشرقية تجاه مجتمع الأعمال في المنطقة، والإسهامات التي تقدّمها والتي تصب في صالح تطوير آليات العمل في الوسط الاقتصادي وأهمية بلورة التعاون بين الغرفة والقناة وفق إطار يخدم جهود التنمية الاقتصادية، ويعزز الرسالة الإعلامية في الجهتين.

فيما نوّه أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بأهمية التعاون والتكامل بين القنوات الإعلامية وغرفة الشرقية؛ مشيرًا إلى الدور الإعلامي المنوط بقناة الرؤية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,485
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة