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لشبونة يتوج ببطولة كأس "سوبر" أحياء الرياض

توج عادل الفقي رئيس مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، فريق لشبونة بلقب بطولة كأس سوبر رابطة فرق أحياء الرياض، التي نظمتها الرابطة، بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبحضور الأمير المهندس سلمان بن فيصل بن محمد آل سعود الداعم لرابطة أحياء الرياض، وجميل فلاتة أمين عام الرابطة.

وذلك بعد فوزه على مرسيليا بهدفين دون مقابل سجلهما محمد الشمري وإيهاب السيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الكلية التقنية، وكان لشبونة قد حقق لقب بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض الأسبوع الماضي، وسيشارك في بطولة (الأبطال) التي سيحدد موعدها لاحقًا، بمشاركة 16 فريقًا.

وشهد الحفل تكريم اللجنة المنظمة وحكام المباراة النهائية وأكاديمية الأشبال، فيما تسلم نايف العنزي رئيس فريق لشبونة وبسام العنزي قائد الفريق كأس البطولة والميداليات الذهبية من راعي الحفل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لشبونة يتوج ببطولة كأس "سوبر" أحياء الرياض
سبق

توج عادل الفقي رئيس مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، فريق لشبونة بلقب بطولة كأس سوبر رابطة فرق أحياء الرياض، التي نظمتها الرابطة، بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبحضور الأمير المهندس سلمان بن فيصل بن محمد آل سعود الداعم لرابطة أحياء الرياض، وجميل فلاتة أمين عام الرابطة.

وذلك بعد فوزه على مرسيليا بهدفين دون مقابل سجلهما محمد الشمري وإيهاب السيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الكلية التقنية، وكان لشبونة قد حقق لقب بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض الأسبوع الماضي، وسيشارك في بطولة (الأبطال) التي سيحدد موعدها لاحقًا، بمشاركة 16 فريقًا.

وشهد الحفل تكريم اللجنة المنظمة وحكام المباراة النهائية وأكاديمية الأشبال، فيما تسلم نايف العنزي رئيس فريق لشبونة وبسام العنزي قائد الفريق كأس البطولة والميداليات الذهبية من راعي الحفل.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
05:37 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:11 PM

لشبونة يتوج ببطولة كأس "سوبر" أحياء الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج عادل الفقي رئيس مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، فريق لشبونة بلقب بطولة كأس سوبر رابطة فرق أحياء الرياض، التي نظمتها الرابطة، بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبحضور الأمير المهندس سلمان بن فيصل بن محمد آل سعود الداعم لرابطة أحياء الرياض، وجميل فلاتة أمين عام الرابطة.

وذلك بعد فوزه على مرسيليا بهدفين دون مقابل سجلهما محمد الشمري وإيهاب السيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الكلية التقنية، وكان لشبونة قد حقق لقب بطولة كأس رابطة فرق أحياء الرياض الأسبوع الماضي، وسيشارك في بطولة (الأبطال) التي سيحدد موعدها لاحقًا، بمشاركة 16 فريقًا.

وشهد الحفل تكريم اللجنة المنظمة وحكام المباراة النهائية وأكاديمية الأشبال، فيما تسلم نايف العنزي رئيس فريق لشبونة وبسام العنزي قائد الفريق كأس البطولة والميداليات الذهبية من راعي الحفل.

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