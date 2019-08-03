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"الحصيني": انخفاض طفيف في الحرارة اعتباراً من الغد

يراوح بين 3 و5 درجات على معظم مناطق المملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أنه اعتباراً من غد الأحد سيطرأ انخفاضٌ طفيفٌ في الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وقال "الحصيني": مقدار الانخفاض المتوقع يراوح بين ثلاث وخمس درجات مئوية؛ لتصبح الحرارة حول أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، ويتوقع استمرار ذلك حتى عيد الأضحى.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يستمر التوقّع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر، وأجزاء من منطقة نجران، كذلك أجزاء من المنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": انخفاض طفيف في الحرارة اعتباراً من الغد
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أنه اعتباراً من غد الأحد سيطرأ انخفاضٌ طفيفٌ في الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وقال "الحصيني": مقدار الانخفاض المتوقع يراوح بين ثلاث وخمس درجات مئوية؛ لتصبح الحرارة حول أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، ويتوقع استمرار ذلك حتى عيد الأضحى.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يستمر التوقّع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر، وأجزاء من منطقة نجران، كذلك أجزاء من المنطقة الشرقية.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
01:03 PM

"الحصيني": انخفاض طفيف في الحرارة اعتباراً من الغد

يراوح بين 3 و5 درجات على معظم مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أنه اعتباراً من غد الأحد سيطرأ انخفاضٌ طفيفٌ في الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وقال "الحصيني": مقدار الانخفاض المتوقع يراوح بين ثلاث وخمس درجات مئوية؛ لتصبح الحرارة حول أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، ويتوقع استمرار ذلك حتى عيد الأضحى.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يستمر التوقّع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر، وأجزاء من منطقة نجران، كذلك أجزاء من المنطقة الشرقية.

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