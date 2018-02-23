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فرق "التجارة" ترصد حزمة مخالفات في مهرجان بجدة

مصادرة سلع مقلّدة ومستحضرات تجميل غير مطابقة

رصدت فرق تابعة للرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة، داخل أحد المهرجانات الكبيرة، مجموعة من المخالفات لدى العارضين، وتولت ضبط ومصادرة سلع مقلّدة ومستحضرات تجميل مخالفة ومنتجات أخرى يمنع بيعها، كما لوحظت ممارسة عمالة وافدة عمليات البيع.

وكانت الإعلامية خلود القاضي؛ قد تقدمت ببلاغ أمس، عبر حساب الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كاشفة عن وجود عديد من المخالفات في المهرجان.

وحرّر مراقبو الوزارة محاضر الضبط والمصادرة، ومازالت الفرق تستكمل اتخاذ إجراءات الضبط قبل استدعاء المسؤول بإدارة المهرجان وأصحاب المحال المخالفة، إلى فرع الوزارة لاتخاذ اللازم.

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فرق "التجارة" ترصد حزمة مخالفات في مهرجان بجدة
سبق

رصدت فرق تابعة للرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة، داخل أحد المهرجانات الكبيرة، مجموعة من المخالفات لدى العارضين، وتولت ضبط ومصادرة سلع مقلّدة ومستحضرات تجميل مخالفة ومنتجات أخرى يمنع بيعها، كما لوحظت ممارسة عمالة وافدة عمليات البيع.

وكانت الإعلامية خلود القاضي؛ قد تقدمت ببلاغ أمس، عبر حساب الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كاشفة عن وجود عديد من المخالفات في المهرجان.

وحرّر مراقبو الوزارة محاضر الضبط والمصادرة، ومازالت الفرق تستكمل اتخاذ إجراءات الضبط قبل استدعاء المسؤول بإدارة المهرجان وأصحاب المحال المخالفة، إلى فرع الوزارة لاتخاذ اللازم.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:18 PM

فرق "التجارة" ترصد حزمة مخالفات في مهرجان بجدة

مصادرة سلع مقلّدة ومستحضرات تجميل غير مطابقة

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سعود الدعجاني - جدة
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رصدت فرق تابعة للرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة، داخل أحد المهرجانات الكبيرة، مجموعة من المخالفات لدى العارضين، وتولت ضبط ومصادرة سلع مقلّدة ومستحضرات تجميل مخالفة ومنتجات أخرى يمنع بيعها، كما لوحظت ممارسة عمالة وافدة عمليات البيع.

وكانت الإعلامية خلود القاضي؛ قد تقدمت ببلاغ أمس، عبر حساب الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كاشفة عن وجود عديد من المخالفات في المهرجان.

وحرّر مراقبو الوزارة محاضر الضبط والمصادرة، ومازالت الفرق تستكمل اتخاذ إجراءات الضبط قبل استدعاء المسؤول بإدارة المهرجان وأصحاب المحال المخالفة، إلى فرع الوزارة لاتخاذ اللازم.

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