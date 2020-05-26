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محاولة لقتل فرحة العيد.. هكذا روت أسرة "المالكي" واقعة المقذوف الحوثي على منزلهم

قالوا لـ"سبق": كنا نستعد لصلاة العيد.. وانتصارات الميليشيا المتمردة وهمية

كشفت الأسرة التي تعرضت لسقوط مقذوف حوثي على منزلهم صباح العيد تفاصيل الواقعة، لافتة في حديث لـ"سبق" إلى أنها كانت محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد .

وأكد شقيق المصابات الزميل الإعلامي زاهر المالكي أن ‫الحوثي حاول بفعل إجرامي قتل فرحتنا بعيد الفطر من خلال هجومه على منزلنا العامر على حد العز، ‫الحد الجنوبي، وتضرر بعض من العائلة والمنزل وعدد من السيارات .

وكشف أن الحادثة وقعت بعد صلاة الفجر صبيحة العيد في الوقت الذي كانت الأسرة تستعد لأداء صلاة العيد في منزلها بقرية شريج آل نخيف، وتعرض المنزل المتاخم للحدود لهجوم ناري وتفاجأنا بسقوط مقذوف باتجاهه مما نتج عنه إصابة ٣ من أفراد العائلة مما استدعى نقلهم للمستشفى.

وأشار المالكي إلى أن هذه الهجمة البائسة محاولة لتسجيل نصر وهمي وفي كل مرة يؤكد أن الحوثي قاتل للفرحة وعدو الإنسانية ولا ينشد السلام.

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محاولة لقتل فرحة العيد.. هكذا روت أسرة "المالكي" واقعة المقذوف الحوثي على منزلهم
سبق

كشفت الأسرة التي تعرضت لسقوط مقذوف حوثي على منزلهم صباح العيد تفاصيل الواقعة، لافتة في حديث لـ"سبق" إلى أنها كانت محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد .

وأكد شقيق المصابات الزميل الإعلامي زاهر المالكي أن ‫الحوثي حاول بفعل إجرامي قتل فرحتنا بعيد الفطر من خلال هجومه على منزلنا العامر على حد العز، ‫الحد الجنوبي، وتضرر بعض من العائلة والمنزل وعدد من السيارات .

وكشف أن الحادثة وقعت بعد صلاة الفجر صبيحة العيد في الوقت الذي كانت الأسرة تستعد لأداء صلاة العيد في منزلها بقرية شريج آل نخيف، وتعرض المنزل المتاخم للحدود لهجوم ناري وتفاجأنا بسقوط مقذوف باتجاهه مما نتج عنه إصابة ٣ من أفراد العائلة مما استدعى نقلهم للمستشفى.

وأشار المالكي إلى أن هذه الهجمة البائسة محاولة لتسجيل نصر وهمي وفي كل مرة يؤكد أن الحوثي قاتل للفرحة وعدو الإنسانية ولا ينشد السلام.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
11:28 PM

محاولة لقتل فرحة العيد.. هكذا روت أسرة "المالكي" واقعة المقذوف الحوثي على منزلهم

قالوا لـ"سبق": كنا نستعد لصلاة العيد.. وانتصارات الميليشيا المتمردة وهمية

A A A
محمد المواسي - جازان
2
16,241

كشفت الأسرة التي تعرضت لسقوط مقذوف حوثي على منزلهم صباح العيد تفاصيل الواقعة، لافتة في حديث لـ"سبق" إلى أنها كانت محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد .

وأكد شقيق المصابات الزميل الإعلامي زاهر المالكي أن ‫الحوثي حاول بفعل إجرامي قتل فرحتنا بعيد الفطر من خلال هجومه على منزلنا العامر على حد العز، ‫الحد الجنوبي، وتضرر بعض من العائلة والمنزل وعدد من السيارات .

وكشف أن الحادثة وقعت بعد صلاة الفجر صبيحة العيد في الوقت الذي كانت الأسرة تستعد لأداء صلاة العيد في منزلها بقرية شريج آل نخيف، وتعرض المنزل المتاخم للحدود لهجوم ناري وتفاجأنا بسقوط مقذوف باتجاهه مما نتج عنه إصابة ٣ من أفراد العائلة مما استدعى نقلهم للمستشفى.

وأشار المالكي إلى أن هذه الهجمة البائسة محاولة لتسجيل نصر وهمي وفي كل مرة يؤكد أن الحوثي قاتل للفرحة وعدو الإنسانية ولا ينشد السلام.

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