"القثامي": إحباط المخطط الإرهابي حلقة من حلقات النجاحات الأمنية المتوالية

قال: تؤكّد مدى كفاءة أجهزة الدولة لمواجهة النيّات السيئة والمسالك القذرة

أكّد رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف، وأستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والأنظمة الأستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي؛ أن إعلان رئاسة أمن الدولة الكشف عن مخطط إرهابي وإحباطه وقتل اثنين من الإرهابيين يأتي حلقة من حلقات النجاحات الأمنية المتوالية التي تؤكّد مدى الكفاءة التي تتميز بها أجهزة الدولة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وقال القثامي؛ في تصريحٍ لـ "سبق": يترجم ذلك العمل -بعد توفيق الله- ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من أمن دائم واستقرار مستمر، لافتاً إلى أن الكشف عن أهل الفساد والتصدّي للعابثين وقتل الخارجين مطلبٌ شرعي من أجل الحفاظ على أمن الناس وقيام دينهم وأداء شعائرهم، والله لا يحب الفساد.

وأكّد أن الإخلال بالأمن وتعكيره والتعدّي على أمن البلاد ضربٌ من ضروب الفساد (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ... الآية).

وبينَ "القثامي"؛ أن هذه الأعمال الإرهابية بما تشتمل عليه من نيّات سيئة واستهدافات تخريبية من أشر الأعمال وأقذر المسالك التي يحصل بها سفك الدماء وتعدي الحدود.

وقال: بلادنا مركز النور ومحط أنظار المسلمين وما تميزت به المملكة من خير وأمن حرّك نفوس الحاسدين وأوغر قلوب المنافقين؛ ما جعلهم يكيدون لها ويحيكون خطط الفساد والتخريب، ولكن بلادنا محفوظة بحفظ الله، وسوف يبوء المفسدون والعابثون بعاقبة فسادهم ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

وأضاف القثامي؛ أنه مما يجب أن يُشكر؛ ما يقوم به رجال الأمن في هذه البلاد من متابعاتٍ أمنية وإحباطٍ لخُطط المُفسدين قبل تنفيذها وتضحياتٍ في كل مكان حفاظاً على أمن الناس مما يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويجب علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة ونقف صفاً واحداً مع ولاتنا وبلادنا في وجه كل مخربٍ ومفسدٍ ومغرض، ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد ويرفع رايتها ويبسط أمنها ويكبت أعداءها.