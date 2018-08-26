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مشوّهةً للمظهر العام.. أمانة العاصمة المقدسة تزيل 82 لوحةً إعلانيةً مُخالفة

في إطار جهودها الرقابيّة لمعالجة التشوه البصري بمساندة الإدارة العامة للنظافة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة 57 لوحةً إعلانيةً مُخالفةً بمواقعَ متفرّقة، ضِمن نِطاق بلدية العزيزية، و25 لوحةً مشوّهةً للمظهر العام ضِمن نطاق بلدية المعابدة في الشوارع والميادين وعلى المباني، وذلك في إطار جهودها الرقابيّة لمعالجة التشوه البصري، بمساندة الإدارة العامة للنظافة وإدارة التجميل والأنسنة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجهود جاءت للقضاء على ظاهرة التشوه البصري وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام، مشيرةً إلى أن اللوحات الإعلانية تخضع لتنظيم مُحدَّد يجب الالتزام به في وضع تلك اللوحات، مؤكدةً أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

كما صادرت بلدية الغزة الفرعية 181 كيلوجراماً من التمور غير الصالحةٍ للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات التي نفذتها على المنشآت الغذائية؛ للتأكُّد من التقيُّد بالإشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية.

وأكَّدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية، والتأكُّد من مُطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحيِّة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت غير الممتثلة.

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مشوّهةً للمظهر العام.. أمانة العاصمة المقدسة تزيل 82 لوحةً إعلانيةً مُخالفة
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقدسة 57 لوحةً إعلانيةً مُخالفةً بمواقعَ متفرّقة، ضِمن نِطاق بلدية العزيزية، و25 لوحةً مشوّهةً للمظهر العام ضِمن نطاق بلدية المعابدة في الشوارع والميادين وعلى المباني، وذلك في إطار جهودها الرقابيّة لمعالجة التشوه البصري، بمساندة الإدارة العامة للنظافة وإدارة التجميل والأنسنة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجهود جاءت للقضاء على ظاهرة التشوه البصري وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام، مشيرةً إلى أن اللوحات الإعلانية تخضع لتنظيم مُحدَّد يجب الالتزام به في وضع تلك اللوحات، مؤكدةً أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

كما صادرت بلدية الغزة الفرعية 181 كيلوجراماً من التمور غير الصالحةٍ للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات التي نفذتها على المنشآت الغذائية؛ للتأكُّد من التقيُّد بالإشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية.

وأكَّدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية، والتأكُّد من مُطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحيِّة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت غير الممتثلة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:51 AM

مشوّهةً للمظهر العام.. أمانة العاصمة المقدسة تزيل 82 لوحةً إعلانيةً مُخالفة

في إطار جهودها الرقابيّة لمعالجة التشوه البصري بمساندة الإدارة العامة للنظافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أزالت أمانة العاصمة المقدسة 57 لوحةً إعلانيةً مُخالفةً بمواقعَ متفرّقة، ضِمن نِطاق بلدية العزيزية، و25 لوحةً مشوّهةً للمظهر العام ضِمن نطاق بلدية المعابدة في الشوارع والميادين وعلى المباني، وذلك في إطار جهودها الرقابيّة لمعالجة التشوه البصري، بمساندة الإدارة العامة للنظافة وإدارة التجميل والأنسنة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجهود جاءت للقضاء على ظاهرة التشوه البصري وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام، مشيرةً إلى أن اللوحات الإعلانية تخضع لتنظيم مُحدَّد يجب الالتزام به في وضع تلك اللوحات، مؤكدةً أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

كما صادرت بلدية الغزة الفرعية 181 كيلوجراماً من التمور غير الصالحةٍ للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات التي نفذتها على المنشآت الغذائية؛ للتأكُّد من التقيُّد بالإشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية.

وأكَّدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية، والتأكُّد من مُطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحيِّة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت غير الممتثلة.

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