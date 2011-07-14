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مسابقة تلفزيونية للشعراء بسوق عكاظ بجوائز تتجاوز قيمتها مليوني ريال

سيتولى تحكيمها لجنة من النقاد العرب المتخصصين.. وهذه شروطها

أقرّت جائزة سوق عكاظ العربية للشعر الفصيح ولأول مرة منذ انطلاقها، المسابقة التلفزيونية العربية التفاعلية الكبرى بمجموع جوائز يتجاوز مليوني ريال، ما يشكل نقلة نوعية في آليات تنظيم الجائزة، واختيار الفائزين من المنافسة المباشرة بين المتسابقين.

ويأتي هذا التطوير حرصاً على تأصيل المكون الإنساني الثقافي الفذ، ومجالاً لتنافس الأصوات الشعرية المتميزة، وعرض أثمن ما جادت به قريحة الشعراء؛ لانتقاء صاحب استحقاق لقب (شاعر سوق عكاظ)، واستحقاق وسام الشعر العربي الفصيح في عكاظ.

ويتميز الاشتراك في المسابقة بأنه حق لكل شاعر من شعراء العربية، بشرط أن يكون للشاعر إنتاج مطبوع باللغة العربية الفصحى –لا يقل عن ديوان واحد- على أن يكون لإنتاجه قيمة فنية وجمالية تجعله صوتاً شعرياً متميزاً.

وستتولى تحكيم الجائزة لجنة من النقاد العرب المتخصصين في الأدب والنقد، وسوف تفرز اللجنة جميع المشاركات لاختيار 22 مرشحاً لدخول المنافسة في المرحلة النهائية للمسابقة التي ستشهد تصفيات تدريجية أمام لجنة التحكيم والجمهور إلى أن يتم اختيار (10) فائزين.

وخصصت المسابقة جائزة مقدارها مليون ريال للفائز الأول، و(500) ألف ريال للفائز الثاني، و(250) ألف ريال للفائز الثالث، و(50) ألف ريال للفائزين من الرابع إلى العاشر.

يذكر أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة هو يوم الأحد 18/ 11/ 1440هـ الموافق 21/ 7/ 2019م وللاطلاع على تفاصيل المشاركة، وآليات المسابقة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ.

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مسابقة تلفزيونية للشعراء بسوق عكاظ بجوائز تتجاوز قيمتها مليوني ريال
سبق

أقرّت جائزة سوق عكاظ العربية للشعر الفصيح ولأول مرة منذ انطلاقها، المسابقة التلفزيونية العربية التفاعلية الكبرى بمجموع جوائز يتجاوز مليوني ريال، ما يشكل نقلة نوعية في آليات تنظيم الجائزة، واختيار الفائزين من المنافسة المباشرة بين المتسابقين.

ويأتي هذا التطوير حرصاً على تأصيل المكون الإنساني الثقافي الفذ، ومجالاً لتنافس الأصوات الشعرية المتميزة، وعرض أثمن ما جادت به قريحة الشعراء؛ لانتقاء صاحب استحقاق لقب (شاعر سوق عكاظ)، واستحقاق وسام الشعر العربي الفصيح في عكاظ.

ويتميز الاشتراك في المسابقة بأنه حق لكل شاعر من شعراء العربية، بشرط أن يكون للشاعر إنتاج مطبوع باللغة العربية الفصحى –لا يقل عن ديوان واحد- على أن يكون لإنتاجه قيمة فنية وجمالية تجعله صوتاً شعرياً متميزاً.

وستتولى تحكيم الجائزة لجنة من النقاد العرب المتخصصين في الأدب والنقد، وسوف تفرز اللجنة جميع المشاركات لاختيار 22 مرشحاً لدخول المنافسة في المرحلة النهائية للمسابقة التي ستشهد تصفيات تدريجية أمام لجنة التحكيم والجمهور إلى أن يتم اختيار (10) فائزين.

وخصصت المسابقة جائزة مقدارها مليون ريال للفائز الأول، و(500) ألف ريال للفائز الثاني، و(250) ألف ريال للفائز الثالث، و(50) ألف ريال للفائزين من الرابع إلى العاشر.

يذكر أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة هو يوم الأحد 18/ 11/ 1440هـ الموافق 21/ 7/ 2019م وللاطلاع على تفاصيل المشاركة، وآليات المسابقة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
06:01 PM

مسابقة تلفزيونية للشعراء بسوق عكاظ بجوائز تتجاوز قيمتها مليوني ريال

سيتولى تحكيمها لجنة من النقاد العرب المتخصصين.. وهذه شروطها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أقرّت جائزة سوق عكاظ العربية للشعر الفصيح ولأول مرة منذ انطلاقها، المسابقة التلفزيونية العربية التفاعلية الكبرى بمجموع جوائز يتجاوز مليوني ريال، ما يشكل نقلة نوعية في آليات تنظيم الجائزة، واختيار الفائزين من المنافسة المباشرة بين المتسابقين.

ويأتي هذا التطوير حرصاً على تأصيل المكون الإنساني الثقافي الفذ، ومجالاً لتنافس الأصوات الشعرية المتميزة، وعرض أثمن ما جادت به قريحة الشعراء؛ لانتقاء صاحب استحقاق لقب (شاعر سوق عكاظ)، واستحقاق وسام الشعر العربي الفصيح في عكاظ.

ويتميز الاشتراك في المسابقة بأنه حق لكل شاعر من شعراء العربية، بشرط أن يكون للشاعر إنتاج مطبوع باللغة العربية الفصحى –لا يقل عن ديوان واحد- على أن يكون لإنتاجه قيمة فنية وجمالية تجعله صوتاً شعرياً متميزاً.

وستتولى تحكيم الجائزة لجنة من النقاد العرب المتخصصين في الأدب والنقد، وسوف تفرز اللجنة جميع المشاركات لاختيار 22 مرشحاً لدخول المنافسة في المرحلة النهائية للمسابقة التي ستشهد تصفيات تدريجية أمام لجنة التحكيم والجمهور إلى أن يتم اختيار (10) فائزين.

وخصصت المسابقة جائزة مقدارها مليون ريال للفائز الأول، و(500) ألف ريال للفائز الثاني، و(250) ألف ريال للفائز الثالث، و(50) ألف ريال للفائزين من الرابع إلى العاشر.

يذكر أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة هو يوم الأحد 18/ 11/ 1440هـ الموافق 21/ 7/ 2019م وللاطلاع على تفاصيل المشاركة، وآليات المسابقة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ.

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