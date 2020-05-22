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الشارقة أكثر الأندية جماهيرية في الإمارات باستفتاء الاتحاد الآسيوي

حظي نادي الشارقة بأعلى الأصوات في استفتاء أكثر الأندية جماهيرية في دولة الإمارات العربية، وذلك بعد نهاية الاقتراع الذي أقيم على مدار الأسبوع الماضي عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشهد التصويت مشاركة أكثر من 100 ألف مشجع من كافة أرجاء منطقة غرب آسيا، حيث حظي هذا الاستفتاء بمشاركة كبيرة عكست الشعبية التي تحظى بها أندية الإمارات داخل وخارج البلاد.

من البداية انحصرت المنافسة بشكل كبير بين ناديي الشارقة والعين، وكان الفريقان يحظيان بنسبة تصويت متقاربة من الأصوات، قبل أن يحسم الشارقة المنافسة في اليوم الأخير، ليحصد نسبة 51%، مقابل 42% للعين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الشارقة أكثر الأندية جماهيرية في الإمارات باستفتاء الاتحاد الآسيوي
سبق

حظي نادي الشارقة بأعلى الأصوات في استفتاء أكثر الأندية جماهيرية في دولة الإمارات العربية، وذلك بعد نهاية الاقتراع الذي أقيم على مدار الأسبوع الماضي عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشهد التصويت مشاركة أكثر من 100 ألف مشجع من كافة أرجاء منطقة غرب آسيا، حيث حظي هذا الاستفتاء بمشاركة كبيرة عكست الشعبية التي تحظى بها أندية الإمارات داخل وخارج البلاد.

من البداية انحصرت المنافسة بشكل كبير بين ناديي الشارقة والعين، وكان الفريقان يحظيان بنسبة تصويت متقاربة من الأصوات، قبل أن يحسم الشارقة المنافسة في اليوم الأخير، ليحصد نسبة 51%، مقابل 42% للعين.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
11:39 PM

الشارقة أكثر الأندية جماهيرية في الإمارات باستفتاء الاتحاد الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حظي نادي الشارقة بأعلى الأصوات في استفتاء أكثر الأندية جماهيرية في دولة الإمارات العربية، وذلك بعد نهاية الاقتراع الذي أقيم على مدار الأسبوع الماضي عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشهد التصويت مشاركة أكثر من 100 ألف مشجع من كافة أرجاء منطقة غرب آسيا، حيث حظي هذا الاستفتاء بمشاركة كبيرة عكست الشعبية التي تحظى بها أندية الإمارات داخل وخارج البلاد.

من البداية انحصرت المنافسة بشكل كبير بين ناديي الشارقة والعين، وكان الفريقان يحظيان بنسبة تصويت متقاربة من الأصوات، قبل أن يحسم الشارقة المنافسة في اليوم الأخير، ليحصد نسبة 51%، مقابل 42% للعين.

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