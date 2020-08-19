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مستشفى النماص ينجح في تبديل مفصل الورك لمريض ثمانيني

تعرض لحادث نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخذ اليمنى

أجرى فريق طبي بمستشفى النماص عملية طبية لتبديل مفصل ورك لمريض عمره 80 عاماً، إثر تعرضه لحادث سقوط نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخذ اليمنى.

وأوضحت "صحة عسير" أنه تم تبديل مفصل الورك جزئياً، وجرت العملية بنجاح، ويتمتع المريض بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وأضافت أن تلك العمليات كانت تجرى فقط في مستشفى عسير المركزي، وأصبحت حالياً تجرى في مستشفيات الخميس العام، وسراة عبيدة، والنماص، ومحايل.

وتم إجراء العملية بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية الدكتور ماجد الشهري، ضمن برنامج رحال "الأطباء الزائرين"، وأخصائيي العظام الدكتور محمود وهدان، والدكتور عبدالله معداوي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بدعم المستشفيات، وتطوير الخدمات الصحية بشكل فعّال.

فريق طبي مستشفى النماص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى النماص ينجح في تبديل مفصل الورك لمريض ثمانيني
سبق

أجرى فريق طبي بمستشفى النماص عملية طبية لتبديل مفصل ورك لمريض عمره 80 عاماً، إثر تعرضه لحادث سقوط نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخذ اليمنى.

وأوضحت "صحة عسير" أنه تم تبديل مفصل الورك جزئياً، وجرت العملية بنجاح، ويتمتع المريض بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وأضافت أن تلك العمليات كانت تجرى فقط في مستشفى عسير المركزي، وأصبحت حالياً تجرى في مستشفيات الخميس العام، وسراة عبيدة، والنماص، ومحايل.

وتم إجراء العملية بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية الدكتور ماجد الشهري، ضمن برنامج رحال "الأطباء الزائرين"، وأخصائيي العظام الدكتور محمود وهدان، والدكتور عبدالله معداوي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بدعم المستشفيات، وتطوير الخدمات الصحية بشكل فعّال.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
06:41 PM

مستشفى النماص ينجح في تبديل مفصل الورك لمريض ثمانيني

تعرض لحادث نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخذ اليمنى

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بندر آل عوض - النماص
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أجرى فريق طبي بمستشفى النماص عملية طبية لتبديل مفصل ورك لمريض عمره 80 عاماً، إثر تعرضه لحادث سقوط نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخذ اليمنى.

وأوضحت "صحة عسير" أنه تم تبديل مفصل الورك جزئياً، وجرت العملية بنجاح، ويتمتع المريض بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وأضافت أن تلك العمليات كانت تجرى فقط في مستشفى عسير المركزي، وأصبحت حالياً تجرى في مستشفيات الخميس العام، وسراة عبيدة، والنماص، ومحايل.

وتم إجراء العملية بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية الدكتور ماجد الشهري، ضمن برنامج رحال "الأطباء الزائرين"، وأخصائيي العظام الدكتور محمود وهدان، والدكتور عبدالله معداوي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بدعم المستشفيات، وتطوير الخدمات الصحية بشكل فعّال.

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