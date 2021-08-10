النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الترفيه" تستثني الأطفال من التحصين لدخول فعاليات الأماكن المفتوحة

ضمن إطار دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

أصدرت الهيئة العامة للترفيه التعليمات والاشتراطات الخاصة بدخول الأطفال إلى الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة "وقاية"، وضمن إطار دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستثنت الهيئة الأطفال دون سن 12 عامًا من شرط التحصين أو التعافي، والسماح لهم بدخول الفعاليات الترفيهية المقامة في أماكن مفتوحة، بشرط أن يكونوا برفقة أشخاص محصنين، وخلوّهم من الأعراض المشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق)، وأن تكون حالتهم في تطبيق "توكلنا": "غير مصاب" و"غير مخالط".

وأشارت إلى أن منع الأطفال من الدخول إلى الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المغلقة سيستمر وسيقتصر دخولها على المحصنين بجرعة أو جرعتين أو محصن متعافٍ.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت في وقت سابق قرارات تنص على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق "توكلنا"، وحددت نسبة 40% لحضور الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية.

ودعت الراغبين بالاطلاع على الدليل الخاص بالإجراءات الصحية إلى زيارة الرابط https://www.gea.gov.sa/media/3027/events-safety-protocols.pdf.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الترفيه" تستثني الأطفال من التحصين لدخول فعاليات الأماكن المفتوحة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للترفيه التعليمات والاشتراطات الخاصة بدخول الأطفال إلى الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة "وقاية"، وضمن إطار دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستثنت الهيئة الأطفال دون سن 12 عامًا من شرط التحصين أو التعافي، والسماح لهم بدخول الفعاليات الترفيهية المقامة في أماكن مفتوحة، بشرط أن يكونوا برفقة أشخاص محصنين، وخلوّهم من الأعراض المشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق)، وأن تكون حالتهم في تطبيق "توكلنا": "غير مصاب" و"غير مخالط".

وأشارت إلى أن منع الأطفال من الدخول إلى الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المغلقة سيستمر وسيقتصر دخولها على المحصنين بجرعة أو جرعتين أو محصن متعافٍ.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت في وقت سابق قرارات تنص على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق "توكلنا"، وحددت نسبة 40% لحضور الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية.

ودعت الراغبين بالاطلاع على الدليل الخاص بالإجراءات الصحية إلى زيارة الرابط https://www.gea.gov.sa/media/3027/events-safety-protocols.pdf.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
07:25 PM

"الترفيه" تستثني الأطفال من التحصين لدخول فعاليات الأماكن المفتوحة

ضمن إطار دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,367

أصدرت الهيئة العامة للترفيه التعليمات والاشتراطات الخاصة بدخول الأطفال إلى الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة "وقاية"، وضمن إطار دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستثنت الهيئة الأطفال دون سن 12 عامًا من شرط التحصين أو التعافي، والسماح لهم بدخول الفعاليات الترفيهية المقامة في أماكن مفتوحة، بشرط أن يكونوا برفقة أشخاص محصنين، وخلوّهم من الأعراض المشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق)، وأن تكون حالتهم في تطبيق "توكلنا": "غير مصاب" و"غير مخالط".

وأشارت إلى أن منع الأطفال من الدخول إلى الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المغلقة سيستمر وسيقتصر دخولها على المحصنين بجرعة أو جرعتين أو محصن متعافٍ.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت في وقت سابق قرارات تنص على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق "توكلنا"، وحددت نسبة 40% لحضور الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية.

ودعت الراغبين بالاطلاع على الدليل الخاص بالإجراءات الصحية إلى زيارة الرابط https://www.gea.gov.sa/media/3027/events-safety-protocols.pdf.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,317
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة