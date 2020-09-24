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"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": نحذر من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية

إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة  331857

شددت وزارة الصحة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع .

وأعلنت الصحة اليوم الخميس عن تسجيل (498) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331857) حالة، من بينها (12465) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1090) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1007) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (314793) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (498)حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10٪, والبالغين 86%، وكبار السن 4%..

كما بلغ عدد الوفيات (4599) حالات، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً أنه تم إجراء (46037) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نحذر من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

شددت وزارة الصحة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع .

وأعلنت الصحة اليوم الخميس عن تسجيل (498) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331857) حالة، من بينها (12465) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1090) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1007) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (314793) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (498)حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10٪, والبالغين 86%، وكبار السن 4%..

كما بلغ عدد الوفيات (4599) حالات، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً أنه تم إجراء (46037) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
04:08 PM

"الصحة": نحذر من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية

إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة  331857

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
384

شددت وزارة الصحة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع .

وأعلنت الصحة اليوم الخميس عن تسجيل (498) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331857) حالة، من بينها (12465) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1090) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1007) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (314793) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (498)حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10٪, والبالغين 86%، وكبار السن 4%..

كما بلغ عدد الوفيات (4599) حالات، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً أنه تم إجراء (46037) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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