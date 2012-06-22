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ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، عن إطلاق سراح 90 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم في بيان اليوم، أن السفارة المصرية في طرابلس نجحت بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية في إنهاء أمر المحتجزين وإطلاق سراحهم منوها بأن أغلبهم من محافظة المنيا بصعيد مصر.

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ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس
سبق

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، عن إطلاق سراح 90 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم في بيان اليوم، أن السفارة المصرية في طرابلس نجحت بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية في إنهاء أمر المحتجزين وإطلاق سراحهم منوها بأن أغلبهم من محافظة المنيا بصعيد مصر.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
06:42 PM

ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، عن إطلاق سراح 90 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم في بيان اليوم، أن السفارة المصرية في طرابلس نجحت بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية في إنهاء أمر المحتجزين وإطلاق سراحهم منوها بأن أغلبهم من محافظة المنيا بصعيد مصر.

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