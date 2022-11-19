لا صوت يعلو الهطولات .. 24 ساعة تقلب أجواء المملكة وسماء العاصمة مسرحها

تلاقي التيارات بالرياض .. ورياح تصاحب الرعد على الشرقية ومكة وجازان والمدينة

يبدو أن أجواء المملكة على موعد مع هطولات متفرقة خلال الـ 24 ساعة المقبلة عبر أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على مناطق: الشرقية، الرياض وأجزاء من منطقتَي القصيم والمدينة المنوّرة.

ووفق تقرير "الأرصاد" اليومي: "يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة, كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة".

وعلّق موقع "طقس العرب"، صباح اليوم، على أمطار الرياض، قائلاً: "سماء #الرياض هي نقطة تلاقٍ لتيارات هوائية دافئة تتدفق من بحر العرب تلتقي تيارات أخرى باردة قادمة من إيران، تعمل على تولُّد السحب في هذه المناطق وتساقط الأمطار، ويتوقع أن تستمر فرص الأمطار طوال اليوم على العاصمة الرياض تكون غزيرة أحياناً.

وحول أجواء الثلاثاء، قال الموقع: "يستمر تأثير الحالة الجوية "غيث" على المناطق الشرقية وأجزاء من الوسطى، حيث يتوقع أن تتشكّل جبهة هوائية باردة في وسط وشمال شرق المملكة تعمل على تشكل سُحب رُكامية ماطرة في مُقدمتها، ومع حركة الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا وتعمقها نحو الجنوب، تتحرّك هذه الجبهة نحو المناطق الشرقية الجنوبية والعاصمة الرياض والربع الخالي".

وتابع: "جبهة هوائية تجلب الأمطار الرعدية إلى #السعودية ودول الخليج اعتباراً من الثلاثاء حتى الجمعة، وتوضح المواقيت الزمنية والمكانية لتأثير هذه الجبهة على المنطقة وتتزايد فرص هطول زخات من الأمطار على الرياض العاصمة مع ساعات الفجر والصباح الباكر الثلاثاء حتى ساعات المساء، حيث تكون الأمطار ديمية الطابع بشكلٍ عام مع وجود بعض البؤر المتوسطة، خاصة مع ساعات الفجر وساعات العصر والمساء الأولى، في حين تكون الفرص مُهيّأة أيضاً لتكاثف السحب الركامية في الأجزاء الغربية من الرياض نواحي الدوادمي والبجادية والقويعية والمزاحمية والمناطق المجاورة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، تتجدّد مع ساعات الظهر والعصر وتستمر حتى ساعات المساء".

وأضاف الموقع المتخصص: "يتوقع أن تتشكل السحب الركامية في أجزاء مُختلفة من القصيم وحائل؛ حيث تهطل أمطار رعدية خفيفة الشدة بشكلٍ عام، ويتوقع أن تكون هذه السُحب عشوائية الانتشار".

ويعود سبب حالة عدم الاستقرار الجوي إلى وجود منخفض جوي وكتلة هوائية باردة فوق إيران، حيث يبعث برياح باردة ورطبة نحو المملكة التي تلتقي برياح دافئة ورطبة أيضاً قادمة من بحر العرب، حيث تكون نقطة تلاقي هذه الرياح في غرب المملكة ووسطها تنشأ على أثرها السحب الركامية".

وتابع: "تُشير النماذج العددية إلى تأثر المنطقة الشرقية بأمطار غزيرة تترافق بالعواصف الرعدية خلال يوم الثلاثاء؛ حيث يتوقع أن تظهر السُحب الركامية في المناطق الشمالية منها مع ساعات الفجر والصباح الباكر، لتهطل أمطار رعدية غزيرة الشدة بين الحين والآخر تترافق معها الرياح النشطة والهبات القوية ولا يُستبعد تساقط زخات من البَرَد محلياً".

ومع ساعات الظهر والعصر تتحرك السحب تدريجياً نحو المناطق الجنوبية من المنطقة الشرقية نواحي الجبيل والدمام والخُبر، حيث يتكاثف مزيد من السُحب الركامية في تلك المناطق لتعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة الشدة، في حين مع ساعات المساء تبدأ الفعالية الجوية بالتراجع تدريجياً مع بقاء الفرصة مُهيّأة لهطول الأمطار على فترات، خاصة نواحي الهفوف والدمام والخُبر وأجزاءٍ من المناطق الداخلية نواحي الصرار وعريعرة.

ويُحذّر "طقس العرب" من ارتفاع منسوب المياه في الطرقات والتجمعات المائية في الأنفاق والوديان بفعل غزارة الأمطار التي يتوقع أن تكون على فترات طويلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، وعبر نظام الإنذار المبكر، قد أصدرت تنبيهاً متقدماً وتحديثاً لإنذار لمنطقة الرياض، وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد.

وقالت الهيئة إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط.