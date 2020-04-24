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جامعة شقراء تختتم برامج "المخيم الإلكتروني الأول"

استفاد منه أكثر من 2500 طالب وطالبة

اختتمت جامعة شقراء ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، مبادرة "المخيم الإلكتروني الأول للجامعة"، والتي استفاد منها 2522 طالبًا وطالبة من خلال أربعة مسارات متنوعة.

وتضمنت المبادرة 10 دورات، وعدد 98 جلسة إرشادية نفسية وتربوية وتقنية، ومحاضرتين توعويتين، استفاد منها حوالي ١٤٠٣ طلاب وطالبات وأربع مسابقات متنوعة لاقت تفاعلًا وإقبالًا كبيرين.

وكانت العمادة قد أطلقت المبادرة كخطة بديلة؛ نظرًا لتعليق الأنشطة في مقرّ الجامعة، واستمرارًا لتقديم الأنشطة عن بعد، واستشعارًا لواجبها الوطني، وتأديةً لوظائفها فيما يخص خدمة طلاب وطالبات الجامعة خلال هذه الجائحة.

وشارك في تفعيل هذه المبادرة العديد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مختلف الكليات والعمادات المساندة، بناء على توجيهات مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، الذي وجه بضرورة استمرار الخدمات الطلابية المتنوعة من قبل العمادة، وعلى رأسها الأنشطة الطلابية؛ للمساهمة في التخفيف من تبعات الحجر المنزلي النفسية والاجتماعية، تماشيًا مع توجه الدولة في تخفيف أعراض هذه الجائحة على مواطنيها.

جامعة شقراء

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جامعة شقراء تختتم برامج "المخيم الإلكتروني الأول"
سبق

اختتمت جامعة شقراء ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، مبادرة "المخيم الإلكتروني الأول للجامعة"، والتي استفاد منها 2522 طالبًا وطالبة من خلال أربعة مسارات متنوعة.

وتضمنت المبادرة 10 دورات، وعدد 98 جلسة إرشادية نفسية وتربوية وتقنية، ومحاضرتين توعويتين، استفاد منها حوالي ١٤٠٣ طلاب وطالبات وأربع مسابقات متنوعة لاقت تفاعلًا وإقبالًا كبيرين.

وكانت العمادة قد أطلقت المبادرة كخطة بديلة؛ نظرًا لتعليق الأنشطة في مقرّ الجامعة، واستمرارًا لتقديم الأنشطة عن بعد، واستشعارًا لواجبها الوطني، وتأديةً لوظائفها فيما يخص خدمة طلاب وطالبات الجامعة خلال هذه الجائحة.

وشارك في تفعيل هذه المبادرة العديد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مختلف الكليات والعمادات المساندة، بناء على توجيهات مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، الذي وجه بضرورة استمرار الخدمات الطلابية المتنوعة من قبل العمادة، وعلى رأسها الأنشطة الطلابية؛ للمساهمة في التخفيف من تبعات الحجر المنزلي النفسية والاجتماعية، تماشيًا مع توجه الدولة في تخفيف أعراض هذه الجائحة على مواطنيها.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
09:58 PM

جامعة شقراء تختتم برامج "المخيم الإلكتروني الأول"

استفاد منه أكثر من 2500 طالب وطالبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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اختتمت جامعة شقراء ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، مبادرة "المخيم الإلكتروني الأول للجامعة"، والتي استفاد منها 2522 طالبًا وطالبة من خلال أربعة مسارات متنوعة.

وتضمنت المبادرة 10 دورات، وعدد 98 جلسة إرشادية نفسية وتربوية وتقنية، ومحاضرتين توعويتين، استفاد منها حوالي ١٤٠٣ طلاب وطالبات وأربع مسابقات متنوعة لاقت تفاعلًا وإقبالًا كبيرين.

وكانت العمادة قد أطلقت المبادرة كخطة بديلة؛ نظرًا لتعليق الأنشطة في مقرّ الجامعة، واستمرارًا لتقديم الأنشطة عن بعد، واستشعارًا لواجبها الوطني، وتأديةً لوظائفها فيما يخص خدمة طلاب وطالبات الجامعة خلال هذه الجائحة.

وشارك في تفعيل هذه المبادرة العديد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مختلف الكليات والعمادات المساندة، بناء على توجيهات مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، الذي وجه بضرورة استمرار الخدمات الطلابية المتنوعة من قبل العمادة، وعلى رأسها الأنشطة الطلابية؛ للمساهمة في التخفيف من تبعات الحجر المنزلي النفسية والاجتماعية، تماشيًا مع توجه الدولة في تخفيف أعراض هذه الجائحة على مواطنيها.

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