صدور نتائج الأهلية للدورة الـ8 للمسجلين في "حساب المواطن"

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة (لشهر يوليو) في حساب المواطن.
وقال البرنامج: يمكِن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط: ca.gov.sa
أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة (لشهر يوليو) في حساب المواطن.
وقال البرنامج: يمكِن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط: ca.gov.sa
أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة (لشهر يوليو) في حساب المواطن.
وقال البرنامج: يمكِن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط: ca.gov.sa
أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة (لشهر يوليو) في حساب المواطن.
وقال البرنامج: يمكِن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط: ca.gov.sa