مبادرة تطوعية.. معلم يُدرّب 500 طالب ثانوي في فن المقابلات الشخصية

تضمنت شرحًا نظريًا وتطبيقًا عمليًا .. ونفذها أثناء حصص النشاط المقررة

أطلق المعلم أحمد الهدمول في مدينة عرعر مبادرة تطوعية تهدف إلى تدريب 500 طالب في 10 مدارس ثانوية حول فن المقابلات الشخصية أثناء حصص النشاط المقررة في مدارس المنطقة.

وجاءت المبادرة التطوعية بعد التنسيق مع إدارة النشاط في المنطقة استشعارًا من المعلم في أهمية اطلاع طلاب الثالث ثانوي على أسس ومقومات المقابلات الشخصية التي يحتاج إليها الطالب بعد تخرجه من المرحلة الثانوية وتهيئته لسوق العمل.

وتضمنت الدورة شرحًا نظريًا لأهم الأسئلة التي قد يواجهها الطالب بعد تخرجه من الدراسة وأثناء المقابلات الوظيفية إضافة إلى تطبيق عملي للطلاب.