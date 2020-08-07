النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني أبها" ينتشل شخصاً سقط من فوق جسر السامر

من ارتفاع 20 متراً.. ونقله إلى الهلال الأحمر لإسعافه

باشرت فرق الدفاع المدني في أبها، اليوم الجمعة، بلاغاً حول سقوط شخص من فوق جسر حي السامر.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد: انطلقت الفرق إلى موقع الحادث وتبيّن سقوط شخص من فوق الجسر في أثناء محاولته العبور من بين الجسر النازل الى الجسر الطالع، حيث سقط بين الجسرين إلى الوادي من ارتفاع 20 متراً تقريباً.

وأضاف: تم انتشال الشخص الذي تعرّض للحادث وأصيب فيه وتم نقله إلى الهلال الأحمر في موقع وجود الآليات قبل تسليم الحادث إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

الدفاع المدني أبها جسر حي السامر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني أبها" ينتشل شخصاً سقط من فوق جسر السامر
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني في أبها، اليوم الجمعة، بلاغاً حول سقوط شخص من فوق جسر حي السامر.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد: انطلقت الفرق إلى موقع الحادث وتبيّن سقوط شخص من فوق الجسر في أثناء محاولته العبور من بين الجسر النازل الى الجسر الطالع، حيث سقط بين الجسرين إلى الوادي من ارتفاع 20 متراً تقريباً.

وأضاف: تم انتشال الشخص الذي تعرّض للحادث وأصيب فيه وتم نقله إلى الهلال الأحمر في موقع وجود الآليات قبل تسليم الحادث إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:56 PM

"مدني أبها" ينتشل شخصاً سقط من فوق جسر السامر

من ارتفاع 20 متراً.. ونقله إلى الهلال الأحمر لإسعافه

A A A
محمد طيران - أبها
0
2,044

باشرت فرق الدفاع المدني في أبها، اليوم الجمعة، بلاغاً حول سقوط شخص من فوق جسر حي السامر.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد: انطلقت الفرق إلى موقع الحادث وتبيّن سقوط شخص من فوق الجسر في أثناء محاولته العبور من بين الجسر النازل الى الجسر الطالع، حيث سقط بين الجسرين إلى الوادي من ارتفاع 20 متراً تقريباً.

وأضاف: تم انتشال الشخص الذي تعرّض للحادث وأصيب فيه وتم نقله إلى الهلال الأحمر في موقع وجود الآليات قبل تسليم الحادث إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,713
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,448

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة