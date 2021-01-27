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"الجوازات" تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين

عبر "أبشر" وبهدف تقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات المستفيدين

أطلقت المديرية العامة للجوازات، خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين؛ من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية؛ سعياً لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات، وإيجاد الحلول الإلكترونية لتفعيل الجهود التي تقوم بها الجوازات؛ بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات المستفيدين من خلال توفير خدمات عالية الجودة باستخدام التعاملات الإلكترونية في إنجاز الإجراءات؛ بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وبيّنت الجوازات أن هذه الخدمة يستفيد منها التابعون؛ من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة "أبشر"، واختيار أيقونة حالة تصريح السفر من قائمة لوحة المعلومات؛ حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل تصريح السفر المشتملة على (رقم التصريح، ونوع التصريح "سفرة واحدة- عدة سفرات"، وتاريخ البداية، وتاريخ الانتهاء، والدول المصرّح لها).

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها تهدف إلى أتمتة الإجراءات في تقديم خدماتها إلكترونياً لكل المستفيدين؛ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر المنصات الرقمية "أبشر، أبشر أعمال، مقيم" دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وتساعد على بناء خدمات إلكترونية متكاملة تمتاز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية.

وتدعو المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة، للتسجيل في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"؛ من خلال الدخول للموقع الرسمي www.moi.gov.sa، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

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"الجوازات" تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين
سبق

أطلقت المديرية العامة للجوازات، خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين؛ من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية؛ سعياً لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات، وإيجاد الحلول الإلكترونية لتفعيل الجهود التي تقوم بها الجوازات؛ بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات المستفيدين من خلال توفير خدمات عالية الجودة باستخدام التعاملات الإلكترونية في إنجاز الإجراءات؛ بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وبيّنت الجوازات أن هذه الخدمة يستفيد منها التابعون؛ من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة "أبشر"، واختيار أيقونة حالة تصريح السفر من قائمة لوحة المعلومات؛ حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل تصريح السفر المشتملة على (رقم التصريح، ونوع التصريح "سفرة واحدة- عدة سفرات"، وتاريخ البداية، وتاريخ الانتهاء، والدول المصرّح لها).

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها تهدف إلى أتمتة الإجراءات في تقديم خدماتها إلكترونياً لكل المستفيدين؛ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر المنصات الرقمية "أبشر، أبشر أعمال، مقيم" دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وتساعد على بناء خدمات إلكترونية متكاملة تمتاز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية.

وتدعو المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة، للتسجيل في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"؛ من خلال الدخول للموقع الرسمي www.moi.gov.sa، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:45 AM

"الجوازات" تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين

عبر "أبشر" وبهدف تقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت المديرية العامة للجوازات، خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين؛ من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية؛ سعياً لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات، وإيجاد الحلول الإلكترونية لتفعيل الجهود التي تقوم بها الجوازات؛ بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات المستفيدين من خلال توفير خدمات عالية الجودة باستخدام التعاملات الإلكترونية في إنجاز الإجراءات؛ بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وبيّنت الجوازات أن هذه الخدمة يستفيد منها التابعون؛ من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة "أبشر"، واختيار أيقونة حالة تصريح السفر من قائمة لوحة المعلومات؛ حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل تصريح السفر المشتملة على (رقم التصريح، ونوع التصريح "سفرة واحدة- عدة سفرات"، وتاريخ البداية، وتاريخ الانتهاء، والدول المصرّح لها).

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها تهدف إلى أتمتة الإجراءات في تقديم خدماتها إلكترونياً لكل المستفيدين؛ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر المنصات الرقمية "أبشر، أبشر أعمال، مقيم" دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وتساعد على بناء خدمات إلكترونية متكاملة تمتاز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية.

وتدعو المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة، للتسجيل في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"؛ من خلال الدخول للموقع الرسمي www.moi.gov.sa، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

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