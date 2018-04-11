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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

3 مدن سعودية تحصد العدد الأكبر من إصابات "كورونا" اليوم .. 305 إصابات

مكة تتصدر بـ131 حالة تليها المدينة 95 والرياض الثالثة بـ76

سجّلت 3 مدن سعودية النسبة الأكبر لإحصائية هذا اليوم، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة الأولى بعدد إصابات بـ131 حالة، فيما سجلت المدينة المنورة 95 حالة لتحلّ في المركز الثاني، وتليها العاصمة الرياض بـ76 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في تلك المدن 305 حالات.
وقاربت نسبة الإصابة في هذه المدن 80% في عدد الإصابات لهذا اليوم، حيث سجلت إجمالي تلك المدن 2551 حالة من 4033 حالة مسجلة على مستوى مناطق المملكة.
وجاءت مدينة الرياض الأولى في عدد الحالات النشطة؛ إذ بلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن 811 حالة نشطة، وتأتي منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بـ726 حالة نشطة، والمدينة المنورة بالمركز الثالث بعدد 569 حالة نشطة، لتتوزع الحالات الأخرى لتلك المدن بين الوفيات والشفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 مدن سعودية تحصد العدد الأكبر من إصابات "كورونا" اليوم .. 305 إصابات
سبق

سجّلت 3 مدن سعودية النسبة الأكبر لإحصائية هذا اليوم، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة الأولى بعدد إصابات بـ131 حالة، فيما سجلت المدينة المنورة 95 حالة لتحلّ في المركز الثاني، وتليها العاصمة الرياض بـ76 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في تلك المدن 305 حالات.
وقاربت نسبة الإصابة في هذه المدن 80% في عدد الإصابات لهذا اليوم، حيث سجلت إجمالي تلك المدن 2551 حالة من 4033 حالة مسجلة على مستوى مناطق المملكة.
وجاءت مدينة الرياض الأولى في عدد الحالات النشطة؛ إذ بلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن 811 حالة نشطة، وتأتي منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بـ726 حالة نشطة، والمدينة المنورة بالمركز الثالث بعدد 569 حالة نشطة، لتتوزع الحالات الأخرى لتلك المدن بين الوفيات والشفاء.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:54 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:07 PM

3 مدن سعودية تحصد العدد الأكبر من إصابات "كورونا" اليوم .. 305 إصابات

مكة تتصدر بـ131 حالة تليها المدينة 95 والرياض الثالثة بـ76

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
8,335

سجّلت 3 مدن سعودية النسبة الأكبر لإحصائية هذا اليوم، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة الأولى بعدد إصابات بـ131 حالة، فيما سجلت المدينة المنورة 95 حالة لتحلّ في المركز الثاني، وتليها العاصمة الرياض بـ76 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في تلك المدن 305 حالات.
وقاربت نسبة الإصابة في هذه المدن 80% في عدد الإصابات لهذا اليوم، حيث سجلت إجمالي تلك المدن 2551 حالة من 4033 حالة مسجلة على مستوى مناطق المملكة.
وجاءت مدينة الرياض الأولى في عدد الحالات النشطة؛ إذ بلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن 811 حالة نشطة، وتأتي منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بـ726 حالة نشطة، والمدينة المنورة بالمركز الثالث بعدد 569 حالة نشطة، لتتوزع الحالات الأخرى لتلك المدن بين الوفيات والشفاء.

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