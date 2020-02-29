النصر يطالب اتحاد القدم بتغيير رئيس لجنة الحكام

عبر خطاب عاجل أرسله النادي

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أنها رفعت خطاباً عاجلاً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم طالبت فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام.

وقال النادي في بيان: "نظراً لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات وحرصاً من إدارة النادي على ضمان مبدأ عدالة المنافسة فقد تقدمت إدارة النادي بخطاب عاجل إلى اتحاد القدم تطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية المؤثرة سلباً على سمعة الدوري السعودي لضمان عدالة المنافسة للجميع".