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النصر يطالب اتحاد القدم بتغيير رئيس لجنة الحكام

عبر خطاب عاجل أرسله النادي

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أنها رفعت خطاباً عاجلاً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم طالبت فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام.

وقال النادي في بيان: "نظراً لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات وحرصاً من إدارة النادي على ضمان مبدأ عدالة المنافسة فقد تقدمت إدارة النادي بخطاب عاجل إلى اتحاد القدم تطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية المؤثرة سلباً على سمعة الدوري السعودي لضمان عدالة المنافسة للجميع".

الاتحاد السعودي لكرة القدم النصر رئيس لجنة الحكام دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يطالب اتحاد القدم بتغيير رئيس لجنة الحكام
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أنها رفعت خطاباً عاجلاً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم طالبت فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام.

وقال النادي في بيان: "نظراً لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات وحرصاً من إدارة النادي على ضمان مبدأ عدالة المنافسة فقد تقدمت إدارة النادي بخطاب عاجل إلى اتحاد القدم تطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية المؤثرة سلباً على سمعة الدوري السعودي لضمان عدالة المنافسة للجميع".

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
06:56 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
07:18 PM

النصر يطالب اتحاد القدم بتغيير رئيس لجنة الحكام

عبر خطاب عاجل أرسله النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,725

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أنها رفعت خطاباً عاجلاً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم طالبت فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام.

وقال النادي في بيان: "نظراً لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات وحرصاً من إدارة النادي على ضمان مبدأ عدالة المنافسة فقد تقدمت إدارة النادي بخطاب عاجل إلى اتحاد القدم تطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية المؤثرة سلباً على سمعة الدوري السعودي لضمان عدالة المنافسة للجميع".

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