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الطالب "المرحبي" يدخل قائمة أفضل الطلاب الموهوبين بالمملكة

مدير التعليم بالقنفذة: هذا ثمرة دعم الحكومة اللامحدود للتعليم

حصل الطالب عبدالرحمن أحمد المرحبي، بمدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم بالقوز التابعة لإدارة التعليم بمحافظة القنفذة، على (1894) من (2000) في مقياس القدرات العقلية المتعددة المستوى الأول (مقياس موهبة 2020)، وهي من أعلى الدرجات على مستوى المملكة العربية السعودية.

وقال مدير التعليم بالقنفذة محمد الزاحمي: إن "هذا التفوق والنبوغ يأتي استجابة لما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة في مختلف أرجاء هذا الوطن العظيم، وهو تتويج لجهود الزملاء بقسم الموهوبين والمدارس وتعاون الأسر واهتمامهم".

وقدّم شكره وثناءه لقسم رعاية الموهوبين بالإدارة وفريق العمل على جهودهم الرائدة المبذولة في سبيل اكتشاف ورعاية أبنائنا الطلاب الموهوبين، وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة على المستوى المحلي، وكذلك على المستوى الدولي.

وأضاف: أن "هذا النبوغ والتميز من قبل الطلاب، جاء بعدما أتيحت لهم الفرصة، والتي ستزيد من مواهبهم وإبداعاتهم في ظل تهيئة البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار".

وأكد رئيس قسم رعاية الموهوبين بتعليم القنفذة أحمد المرحبي، أن درجة الطالب عبد الرحمن في (مقياس موهبة 2020) تعد من أعلى الدرجات على مستوى المملكة في المستوى الأول (للصف الثالث الابتدائي)، لافتًا إلى أن الطالب عبدالرحمن من المواهب الفريدة التي تستحقّ الاهتمام، وذلك لتميزه الدراسي والعقلي، وهو يفوق أقرانه من خلال طريقة تفكيره واستيعابه وقدرته على حل المشكلات بطرق إبداعية.

وأشار "المرحبي" إلى أن هذا التميز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الطلاب الموهوبون من اهتمام ومتابعة من مدير التعليم والمساعدين، مضيفًا: أن "الطلاب الموهوبين هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع من المجتمعات، والخيار الاستراتيجي لتطور وتقدم الأمم والشعوب"، داعيًا الله التوفيق والنجاح لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، وأن يسهموا في بناء النهضة وصناعة المستقبل للمملكة العربية السعودية.

وتلقّى مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، اتصالًا هاتفيًّا من نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي بموهبة الدكتور نزيه العثماني، مباركًا حصول الطالب عبد الرحمن المرحبي على أعلى درجة في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة (المستوى الأول) على مستوى المملكة، مقدّمًا تهانيه لأسرة الطالب ومدرسته ومعلميه، فيما قدم "الزاحمي" شكره لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ولوزارة التعليم على تواصلهم ورعايتهم لموهوبي وموهوبات الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطالب "المرحبي" يدخل قائمة أفضل الطلاب الموهوبين بالمملكة
سبق

حصل الطالب عبدالرحمن أحمد المرحبي، بمدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم بالقوز التابعة لإدارة التعليم بمحافظة القنفذة، على (1894) من (2000) في مقياس القدرات العقلية المتعددة المستوى الأول (مقياس موهبة 2020)، وهي من أعلى الدرجات على مستوى المملكة العربية السعودية.

وقال مدير التعليم بالقنفذة محمد الزاحمي: إن "هذا التفوق والنبوغ يأتي استجابة لما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة في مختلف أرجاء هذا الوطن العظيم، وهو تتويج لجهود الزملاء بقسم الموهوبين والمدارس وتعاون الأسر واهتمامهم".

وقدّم شكره وثناءه لقسم رعاية الموهوبين بالإدارة وفريق العمل على جهودهم الرائدة المبذولة في سبيل اكتشاف ورعاية أبنائنا الطلاب الموهوبين، وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة على المستوى المحلي، وكذلك على المستوى الدولي.

وأضاف: أن "هذا النبوغ والتميز من قبل الطلاب، جاء بعدما أتيحت لهم الفرصة، والتي ستزيد من مواهبهم وإبداعاتهم في ظل تهيئة البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار".

وأكد رئيس قسم رعاية الموهوبين بتعليم القنفذة أحمد المرحبي، أن درجة الطالب عبد الرحمن في (مقياس موهبة 2020) تعد من أعلى الدرجات على مستوى المملكة في المستوى الأول (للصف الثالث الابتدائي)، لافتًا إلى أن الطالب عبدالرحمن من المواهب الفريدة التي تستحقّ الاهتمام، وذلك لتميزه الدراسي والعقلي، وهو يفوق أقرانه من خلال طريقة تفكيره واستيعابه وقدرته على حل المشكلات بطرق إبداعية.

وأشار "المرحبي" إلى أن هذا التميز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الطلاب الموهوبون من اهتمام ومتابعة من مدير التعليم والمساعدين، مضيفًا: أن "الطلاب الموهوبين هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع من المجتمعات، والخيار الاستراتيجي لتطور وتقدم الأمم والشعوب"، داعيًا الله التوفيق والنجاح لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، وأن يسهموا في بناء النهضة وصناعة المستقبل للمملكة العربية السعودية.

وتلقّى مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، اتصالًا هاتفيًّا من نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي بموهبة الدكتور نزيه العثماني، مباركًا حصول الطالب عبد الرحمن المرحبي على أعلى درجة في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة (المستوى الأول) على مستوى المملكة، مقدّمًا تهانيه لأسرة الطالب ومدرسته ومعلميه، فيما قدم "الزاحمي" شكره لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ولوزارة التعليم على تواصلهم ورعايتهم لموهوبي وموهوبات الوطن.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
06:29 PM

الطالب "المرحبي" يدخل قائمة أفضل الطلاب الموهوبين بالمملكة

مدير التعليم بالقنفذة: هذا ثمرة دعم الحكومة اللامحدود للتعليم

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علي السحاري - القنفذة
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حصل الطالب عبدالرحمن أحمد المرحبي، بمدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم بالقوز التابعة لإدارة التعليم بمحافظة القنفذة، على (1894) من (2000) في مقياس القدرات العقلية المتعددة المستوى الأول (مقياس موهبة 2020)، وهي من أعلى الدرجات على مستوى المملكة العربية السعودية.

وقال مدير التعليم بالقنفذة محمد الزاحمي: إن "هذا التفوق والنبوغ يأتي استجابة لما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة في مختلف أرجاء هذا الوطن العظيم، وهو تتويج لجهود الزملاء بقسم الموهوبين والمدارس وتعاون الأسر واهتمامهم".

وقدّم شكره وثناءه لقسم رعاية الموهوبين بالإدارة وفريق العمل على جهودهم الرائدة المبذولة في سبيل اكتشاف ورعاية أبنائنا الطلاب الموهوبين، وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة على المستوى المحلي، وكذلك على المستوى الدولي.

وأضاف: أن "هذا النبوغ والتميز من قبل الطلاب، جاء بعدما أتيحت لهم الفرصة، والتي ستزيد من مواهبهم وإبداعاتهم في ظل تهيئة البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار".

وأكد رئيس قسم رعاية الموهوبين بتعليم القنفذة أحمد المرحبي، أن درجة الطالب عبد الرحمن في (مقياس موهبة 2020) تعد من أعلى الدرجات على مستوى المملكة في المستوى الأول (للصف الثالث الابتدائي)، لافتًا إلى أن الطالب عبدالرحمن من المواهب الفريدة التي تستحقّ الاهتمام، وذلك لتميزه الدراسي والعقلي، وهو يفوق أقرانه من خلال طريقة تفكيره واستيعابه وقدرته على حل المشكلات بطرق إبداعية.

وأشار "المرحبي" إلى أن هذا التميز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الطلاب الموهوبون من اهتمام ومتابعة من مدير التعليم والمساعدين، مضيفًا: أن "الطلاب الموهوبين هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع من المجتمعات، والخيار الاستراتيجي لتطور وتقدم الأمم والشعوب"، داعيًا الله التوفيق والنجاح لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، وأن يسهموا في بناء النهضة وصناعة المستقبل للمملكة العربية السعودية.

وتلقّى مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، اتصالًا هاتفيًّا من نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي بموهبة الدكتور نزيه العثماني، مباركًا حصول الطالب عبد الرحمن المرحبي على أعلى درجة في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة (المستوى الأول) على مستوى المملكة، مقدّمًا تهانيه لأسرة الطالب ومدرسته ومعلميه، فيما قدم "الزاحمي" شكره لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ولوزارة التعليم على تواصلهم ورعايتهم لموهوبي وموهوبات الوطن.

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