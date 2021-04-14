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قطر تعلن 197 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 3428 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428 حالة.

وكشفت الوزارة -وفق صفحتها على "تويتر"- عن شفاء 39 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 373 حالة.

وقالت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البُعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر تعلن 197 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428 حالة.

وكشفت الوزارة -وفق صفحتها على "تويتر"- عن شفاء 39 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 373 حالة.

وقالت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البُعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:52 PM

قطر تعلن 197 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 3428 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428 حالة.

وكشفت الوزارة -وفق صفحتها على "تويتر"- عن شفاء 39 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 373 حالة.

وقالت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البُعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.

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