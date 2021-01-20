أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

حلَّ رابعًا في الشرق الأوسط متفوقًا على "الإسرائيلي" الذي جاء خامسًا

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ17 عالميًّا في تصنيف القوى العسكرية لعام 2021 في قائمة أقوى جيوش العالم التي يصدرها الموقع المختص بالشؤون العسكرية "Global powers".

وجاء الجيش السعودي في المرتبة الأولى خليجيًّا والثاني عربيًّا بعد الجيش المصري، كما حل في المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط متفوقًا على الجيش الإسرائيلي الذي حل في المرتبة الخامسة.

فيما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بوصفها أقوى جيش في العالم، وروسيا ثانيًا، والصين ثالثًا، ثم الهند واليابان رابعًا وخامسًا، فيما جاء الجيش الباكستاني في المرتبة العاشرة عالميًّا والأول بين الدول المسلمة.

في حين احتلت ذيل القائمة بوتان وليبيريا والصومال وسيراليون وسورينام ومقدونيا الشمالية.