مدرب "لوكوموتيف" السابق : "روسيا" ستتجاوز منتخبي "السعودية" ومصر" بسهولة

"رومان":كنّت آمل في مواجهة خصم أكثر شهرة من المنتخب السعودي

نقل أحد الحسابات التويترية المهتمة بأخبار مونديال روسيا القادم، تصريحات للمدرب الطاجيكي المولد ، الروسي الجنسية رشيد راخيموف، مدرب لوكوموتيف موسكو السابق حيث قال :" شاهدت مستوى كل من مصر والسعودية؛ لذلك لا ينبغي المبالغة في تقدير هذه الفرق ، نحن قادرون على تجاوزهم والتأهل للدور القادم".

وتحدث المدرب عن منتخب مصر تحديداً حيث قال :" نعم لديهم صلاح وعدد قليل من اللاعبين في الأندية الأوروبية

ولكن الغالبية العظمى من لاعبيهم مستوياتهم أقل منا؛ لذلك علينا أنن نقاتل من أجل صدارة المجموعة لتجنب مواجهة إسبانيا".

كما نقل الحساب تصريحات للاعب المنتخب الروسي ، اللاعب رومان زوبنين الذي قال فيها :"لا أعرف شيئاً عن المنتخب السعودي.. كنّت آمل في مواجهة خصم معروف وأكثر شهرة من المنتخب السعودي لكن يجب ألا نفكر في هذا الأمر الآن ".

كما نقلت الصحف الروسية المختلفة اهتمام مدرب منتخب بلادهم لإجراء اتصالات مع مدرب المنتخب الأوكراني اندريه شيفشينكو لإمدادهم بالمعلومات اللازمة عن المنتخب السعودي بعد لعبه مباراة ودية مع الأخضر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .