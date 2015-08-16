النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. الهلال الأحمر يباشر حادث سير بشرق الرياض وينقل 12 حالة بينها أربع حرجة

في حي السلي.. وباشرت الحادث أكثر من 13 فرقة إسعافية وعنايات وقيادة

نقلت الفرق الإسعافية 11 حالة بينها أربع حالات حرجة، جراء حادث تصادم وقع في حي السلي شرق الرياض، من أصل 12 حالة بمشاركة أكثر من ثلاث عشرة فرقة إسعافية وعنايات وقيادة صباح يوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود حادث سير نتج عنه عشر إصابات وحالة وفاة، وتم توجيه الفرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع حيث وصلت أول فرقه خلال خمس عشرة دقيقة من ورود البلاغ.

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم حيث تم نقل جميع المصابين منهم أربع حالات حرجة وسبع حالات متوسطة لعدة مستشفيات على حسب الحالة وهي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ومستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل والملك سلمان.

وأكد الجلاجل أن الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لم تتأثر وأن جميع المراكز الإسعافية بمنطقة الرياض مزودة ومجهزة بفرق إسعافية عالية المستوى بالإضافة لاستعداد الفرق خلال إجازة عيد الأضحى المباركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. الهلال الأحمر يباشر حادث سير بشرق الرياض وينقل 12 حالة بينها أربع حرجة
سبق

نقلت الفرق الإسعافية 11 حالة بينها أربع حالات حرجة، جراء حادث تصادم وقع في حي السلي شرق الرياض، من أصل 12 حالة بمشاركة أكثر من ثلاث عشرة فرقة إسعافية وعنايات وقيادة صباح يوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود حادث سير نتج عنه عشر إصابات وحالة وفاة، وتم توجيه الفرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع حيث وصلت أول فرقه خلال خمس عشرة دقيقة من ورود البلاغ.

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم حيث تم نقل جميع المصابين منهم أربع حالات حرجة وسبع حالات متوسطة لعدة مستشفيات على حسب الحالة وهي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ومستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل والملك سلمان.

وأكد الجلاجل أن الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لم تتأثر وأن جميع المراكز الإسعافية بمنطقة الرياض مزودة ومجهزة بفرق إسعافية عالية المستوى بالإضافة لاستعداد الفرق خلال إجازة عيد الأضحى المباركة.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
10:50 PM

بالصور.. الهلال الأحمر يباشر حادث سير بشرق الرياض وينقل 12 حالة بينها أربع حرجة

في حي السلي.. وباشرت الحادث أكثر من 13 فرقة إسعافية وعنايات وقيادة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
12,440

نقلت الفرق الإسعافية 11 حالة بينها أربع حالات حرجة، جراء حادث تصادم وقع في حي السلي شرق الرياض، من أصل 12 حالة بمشاركة أكثر من ثلاث عشرة فرقة إسعافية وعنايات وقيادة صباح يوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود حادث سير نتج عنه عشر إصابات وحالة وفاة، وتم توجيه الفرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع حيث وصلت أول فرقه خلال خمس عشرة دقيقة من ورود البلاغ.

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم حيث تم نقل جميع المصابين منهم أربع حالات حرجة وسبع حالات متوسطة لعدة مستشفيات على حسب الحالة وهي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ومستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل والملك سلمان.

وأكد الجلاجل أن الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لم تتأثر وأن جميع المراكز الإسعافية بمنطقة الرياض مزودة ومجهزة بفرق إسعافية عالية المستوى بالإضافة لاستعداد الفرق خلال إجازة عيد الأضحى المباركة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,868
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,795
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,778
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,896

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة