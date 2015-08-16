بالصور.. الهلال الأحمر يباشر حادث سير بشرق الرياض وينقل 12 حالة بينها أربع حرجة

في حي السلي.. وباشرت الحادث أكثر من 13 فرقة إسعافية وعنايات وقيادة

نقلت الفرق الإسعافية 11 حالة بينها أربع حالات حرجة، جراء حادث تصادم وقع في حي السلي شرق الرياض، من أصل 12 حالة بمشاركة أكثر من ثلاث عشرة فرقة إسعافية وعنايات وقيادة صباح يوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود حادث سير نتج عنه عشر إصابات وحالة وفاة، وتم توجيه الفرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع حيث وصلت أول فرقه خلال خمس عشرة دقيقة من ورود البلاغ.

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم حيث تم نقل جميع المصابين منهم أربع حالات حرجة وسبع حالات متوسطة لعدة مستشفيات على حسب الحالة وهي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ومستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل والملك سلمان.

وأكد الجلاجل أن الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لم تتأثر وأن جميع المراكز الإسعافية بمنطقة الرياض مزودة ومجهزة بفرق إسعافية عالية المستوى بالإضافة لاستعداد الفرق خلال إجازة عيد الأضحى المباركة.