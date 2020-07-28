النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الأمريكي: متفائل بتوافر لقاح ضدّ كورونا في نهاية العام الجاري

خلال مؤتمر صحفي في منشأة موريسفيل للبحوث بنورث كارولينا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا: إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حالياً على أربعة لقاحات، وجميعها حققت تقدماً مذهلاً".

وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل: ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، إضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي لا يزال في المراحل النهائية للتجارب.

يُذكر أنه بدأت أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طوّرته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الأمريكي: متفائل بتوافر لقاح ضدّ كورونا في نهاية العام الجاري
سبق

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا: إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حالياً على أربعة لقاحات، وجميعها حققت تقدماً مذهلاً".

وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل: ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، إضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي لا يزال في المراحل النهائية للتجارب.

يُذكر أنه بدأت أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طوّرته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:25 AM

الرئيس الأمريكي: متفائل بتوافر لقاح ضدّ كورونا في نهاية العام الجاري

خلال مؤتمر صحفي في منشأة موريسفيل للبحوث بنورث كارولينا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
750

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا: إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حالياً على أربعة لقاحات، وجميعها حققت تقدماً مذهلاً".

وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل: ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، إضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي لا يزال في المراحل النهائية للتجارب.

يُذكر أنه بدأت أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طوّرته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,479
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,047
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,678
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,240

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة