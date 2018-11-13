سعود بن نايف للمتنزهين: وفرنا مواقع للتخييم .. ابتعدوا عن بطون الأودية

شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على جميع المتنزهين في هذه الأجواء الجميلة بالابتعاد عن بطون الأودية وأن يكونوا في أماكن آمنة حتى تكون رحلاتهم ممتعة ومكتملة ولا يصابون بضرر . جاء ذلك خلال استقباله المجلس الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة منسوبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحضور رئيس الهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي. وأضاف الأمير سعود بن نايف: أنه تم توفير مواقع للتخييم في المنطقة الشرقية هذا العام في حدود المدن، وهي مخدومة بالكامل من أمانة المنطقة والأمانات المختلفة سواء أمانة محافظة الأحساء أو أمانة محافظة حفر الباطن، وهناك خدمات متكاملة من تلك الأمانات تقدم للمتنزهين. وتابع: أن هاجس حماية البيئة هو هاجس دائم وليس شخصياً، ولكنه ملموس من الجميع دون استثناء وكلنا يعلم أن البيئة تكونت على مدى عصور وللأسف أن الإنسان لا يكون في بعض الأحيان صديقاً للبيئة، بل يكون في بعض الأحيان مستخفاً بها، وبالتالي يؤثر عليها بشكل غير مقصود، ولكن دون تدارك الأمر يحصل بعض الأمور التي تؤدي إلى التصحر وانعدام بعض النباتات والأشجار.. وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن الدولة حرصت على ترخيص المصانع بأعلى المعايير المسموح بها، فعلى سبيل المثال مدينة الجبيل الصناعية نجد أن البيئة قد تم المحافظة عليها بشكل مميزإ منوهًا بأن حماية البيئة ممثلة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت تعمل جنباً إلى جنب مع الجميع. ونوه بأهمية اختيار الجملة المناسبة للتعبير عن حالة الجو هذه الأيام وأن نبتعد عن قول "الأحوال الجوية سيئة"، فكيف نقول على الخير سيء وهو من رب العالمين، مشيرًا إلى أننا نستطيع أن نقول كلمة ألطف كمثل الأحوال الجوية غير مستقرة أو متقلبة، أو نقول أيضاً حالات مطرية متقدمة أو متوسطة أو شديدة، ولكن كلمة "سيئة" لا تتناسب شرعاً ولا حتى تمثيلاً بالرحمة التي رزقنا بها رب العالمين. من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن المجال البيئي شهد زيادة عدد مفتشي البيئة (200) ليصبح (268) مفتشاً بيئياً، ونتطلع أن يزيد هذا العدد بمشيئة الله حتى يصل إلى (500) مفتش بيئي في العام 2020م، ونشرت الهيئة ضمن اهتمامها بجودة الهواء عدد (80) محطة لجودة الهواء متنقلة وثابتة في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف زيادتها لتصبح (230) محطة في العام 2020م، وتصدر الهيئة لأول مرة مؤشرات جودة الهواء يومياً على موقعها الإلكتروني . وأضاف الدكتور الثقفي أن الهيئة قامت خلال النصف الأول من العام 2018م بتنفيذ عدد (7825) جولة تفتيشية، ونتطلع أن يزيد معدل هذه الجولات إلى عدد (10.000) جولة تفتيشية في النصف الأول من العام 2019م، لافتًا إلى أنه تم عمل 4 حملات بيئية شاملة، اثنان منها على المنشآت التنموية في منطقة الرياض والأخرى في المنطقة الشرقية، واثنان على منطقة السواحل الأولى على ساحل المنطقة الشرقية والأخرى على ساحل منطقة البحر الأحمر، وأصدرت الهيئة عدداً (660) موافقة بيئية في النصف الأول من العام 2018م لمختلف الأنشطة الصناعية والتنموية. وأشار الثقفي إلى أنه تم استقطاب 126 سعودية لأول مرة في تاريخ الهيئة ويعملن في تخصصات إدارية وفنية تخصصية في الأرصاد والبيئة، كما ابتعثنا 100 مواطن من المتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين وبعض الجامعات السعودية إلى بريطانيا لدورة تدريبية تخصصية في الأرصاد وأخرى في البيئة. وأما في مجال الأرصاد فقد بين الثقفي أن الهيئة خلال العامين الماضيين زادت عدد الرادارات التي تملكها لتصبح 13راداراً، وتستهدف زيادتها لتصبح (18) راداراً في العام 2020م، وتغطي الهيئة ما نسبته (70%) من إجمالي مساحة المملكة بعدد (150) محطة، وتستهدف زيادة هذا العدد ليصبح (250) محطة لتغطي كافة مساحة المملكة.

سعود بن نايف للمتنزهين: وفرنا مواقع للتخييم .. ابتعدوا عن بطون الأودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-13 شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على جميع المتنزهين في هذه الأجواء الجميلة بالابتعاد عن بطون الأودية وأن يكونوا في أماكن آمنة حتى تكون رحلاتهم ممتعة ومكتملة ولا يصابون بضرر .



جاء ذلك خلال استقباله المجلس الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة منسوبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحضور رئيس الهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي.



وأضاف الأمير سعود بن نايف: أنه تم توفير مواقع للتخييم في المنطقة الشرقية هذا العام في حدود المدن، وهي مخدومة بالكامل من أمانة المنطقة والأمانات المختلفة سواء أمانة محافظة الأحساء أو أمانة محافظة حفر الباطن، وهناك خدمات متكاملة من تلك الأمانات تقدم للمتنزهين.



وتابع: أن هاجس حماية البيئة هو هاجس دائم وليس شخصياً، ولكنه ملموس من الجميع دون استثناء وكلنا يعلم أن البيئة تكونت على مدى عصور وللأسف أن الإنسان لا يكون في بعض الأحيان صديقاً للبيئة، بل يكون في بعض الأحيان مستخفاً بها، وبالتالي يؤثر عليها بشكل غير مقصود، ولكن دون تدارك الأمر يحصل بعض الأمور التي تؤدي إلى التصحر وانعدام بعض النباتات والأشجار..



وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن الدولة حرصت على ترخيص المصانع بأعلى المعايير المسموح بها، فعلى سبيل المثال مدينة الجبيل الصناعية نجد أن البيئة قد تم المحافظة عليها بشكل مميزإ منوهًا بأن حماية البيئة ممثلة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت تعمل جنباً إلى جنب مع الجميع.



ونوه بأهمية اختيار الجملة المناسبة للتعبير عن حالة الجو هذه الأيام وأن نبتعد عن قول "الأحوال الجوية سيئة"، فكيف نقول على الخير سيء وهو من رب العالمين، مشيرًا إلى أننا نستطيع أن نقول كلمة ألطف كمثل الأحوال الجوية غير مستقرة أو متقلبة، أو نقول أيضاً حالات مطرية متقدمة أو متوسطة أو شديدة، ولكن كلمة "سيئة" لا تتناسب شرعاً ولا حتى تمثيلاً بالرحمة التي رزقنا بها رب العالمين.



من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن المجال البيئي شهد زيادة عدد مفتشي البيئة (200) ليصبح (268) مفتشاً بيئياً، ونتطلع أن يزيد هذا العدد بمشيئة الله حتى يصل إلى (500) مفتش بيئي في العام 2020م، ونشرت الهيئة ضمن اهتمامها بجودة الهواء عدد (80) محطة لجودة الهواء متنقلة وثابتة في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف زيادتها لتصبح (230) محطة في العام 2020م، وتصدر الهيئة لأول مرة مؤشرات جودة الهواء يومياً على موقعها الإلكتروني .



وأضاف الدكتور الثقفي أن الهيئة قامت خلال النصف الأول من العام 2018م بتنفيذ عدد (7825) جولة تفتيشية، ونتطلع أن يزيد معدل هذه الجولات إلى عدد (10.000) جولة تفتيشية في النصف الأول من العام 2019م، لافتًا إلى أنه تم عمل 4 حملات بيئية شاملة، اثنان منها على المنشآت التنموية في منطقة الرياض والأخرى في المنطقة الشرقية، واثنان على منطقة السواحل الأولى على ساحل المنطقة الشرقية والأخرى على ساحل منطقة البحر الأحمر، وأصدرت الهيئة عدداً (660) موافقة بيئية في النصف الأول من العام 2018م لمختلف الأنشطة الصناعية والتنموية.



وأشار الثقفي إلى أنه تم استقطاب 126 سعودية لأول مرة في تاريخ الهيئة ويعملن في تخصصات إدارية وفنية تخصصية في الأرصاد والبيئة، كما ابتعثنا 100 مواطن من المتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين وبعض الجامعات السعودية إلى بريطانيا لدورة تدريبية تخصصية في الأرصاد وأخرى في البيئة.



وأما في مجال الأرصاد فقد بين الثقفي أن الهيئة خلال العامين الماضيين زادت عدد الرادارات التي تملكها لتصبح 13راداراً، وتستهدف زيادتها لتصبح (18) راداراً في العام 2020م، وتغطي الهيئة ما نسبته (70%) من إجمالي مساحة المملكة بعدد (150) محطة، وتستهدف زيادة هذا العدد ليصبح (250) محطة لتغطي كافة مساحة المملكة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 03:41 PM

سعود بن نايف للمتنزهين: وفرنا مواقع للتخييم .. ابتعدوا عن بطون الأودية أمير الشرقية: مخدومة بالكامل من أمانة المنطقة وآمنة للاستمتاع بالرحلات





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شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على جميع المتنزهين في هذه الأجواء الجميلة بالابتعاد عن بطون الأودية وأن يكونوا في أماكن آمنة حتى تكون رحلاتهم ممتعة ومكتملة ولا يصابون بضرر .



جاء ذلك خلال استقباله المجلس الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة منسوبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحضور رئيس الهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي.



وأضاف الأمير سعود بن نايف: أنه تم توفير مواقع للتخييم في المنطقة الشرقية هذا العام في حدود المدن، وهي مخدومة بالكامل من أمانة المنطقة والأمانات المختلفة سواء أمانة محافظة الأحساء أو أمانة محافظة حفر الباطن، وهناك خدمات متكاملة من تلك الأمانات تقدم للمتنزهين.



وتابع: أن هاجس حماية البيئة هو هاجس دائم وليس شخصياً، ولكنه ملموس من الجميع دون استثناء وكلنا يعلم أن البيئة تكونت على مدى عصور وللأسف أن الإنسان لا يكون في بعض الأحيان صديقاً للبيئة، بل يكون في بعض الأحيان مستخفاً بها، وبالتالي يؤثر عليها بشكل غير مقصود، ولكن دون تدارك الأمر يحصل بعض الأمور التي تؤدي إلى التصحر وانعدام بعض النباتات والأشجار..



وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن الدولة حرصت على ترخيص المصانع بأعلى المعايير المسموح بها، فعلى سبيل المثال مدينة الجبيل الصناعية نجد أن البيئة قد تم المحافظة عليها بشكل مميزإ منوهًا بأن حماية البيئة ممثلة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت تعمل جنباً إلى جنب مع الجميع.



ونوه بأهمية اختيار الجملة المناسبة للتعبير عن حالة الجو هذه الأيام وأن نبتعد عن قول "الأحوال الجوية سيئة"، فكيف نقول على الخير سيء وهو من رب العالمين، مشيرًا إلى أننا نستطيع أن نقول كلمة ألطف كمثل الأحوال الجوية غير مستقرة أو متقلبة، أو نقول أيضاً حالات مطرية متقدمة أو متوسطة أو شديدة، ولكن كلمة "سيئة" لا تتناسب شرعاً ولا حتى تمثيلاً بالرحمة التي رزقنا بها رب العالمين.



من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن المجال البيئي شهد زيادة عدد مفتشي البيئة (200) ليصبح (268) مفتشاً بيئياً، ونتطلع أن يزيد هذا العدد بمشيئة الله حتى يصل إلى (500) مفتش بيئي في العام 2020م، ونشرت الهيئة ضمن اهتمامها بجودة الهواء عدد (80) محطة لجودة الهواء متنقلة وثابتة في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف زيادتها لتصبح (230) محطة في العام 2020م، وتصدر الهيئة لأول مرة مؤشرات جودة الهواء يومياً على موقعها الإلكتروني .



وأضاف الدكتور الثقفي أن الهيئة قامت خلال النصف الأول من العام 2018م بتنفيذ عدد (7825) جولة تفتيشية، ونتطلع أن يزيد معدل هذه الجولات إلى عدد (10.000) جولة تفتيشية في النصف الأول من العام 2019م، لافتًا إلى أنه تم عمل 4 حملات بيئية شاملة، اثنان منها على المنشآت التنموية في منطقة الرياض والأخرى في المنطقة الشرقية، واثنان على منطقة السواحل الأولى على ساحل المنطقة الشرقية والأخرى على ساحل منطقة البحر الأحمر، وأصدرت الهيئة عدداً (660) موافقة بيئية في النصف الأول من العام 2018م لمختلف الأنشطة الصناعية والتنموية.



وأشار الثقفي إلى أنه تم استقطاب 126 سعودية لأول مرة في تاريخ الهيئة ويعملن في تخصصات إدارية وفنية تخصصية في الأرصاد والبيئة، كما ابتعثنا 100 مواطن من المتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين وبعض الجامعات السعودية إلى بريطانيا لدورة تدريبية تخصصية في الأرصاد وأخرى في البيئة.



وأما في مجال الأرصاد فقد بين الثقفي أن الهيئة خلال العامين الماضيين زادت عدد الرادارات التي تملكها لتصبح 13راداراً، وتستهدف زيادتها لتصبح (18) راداراً في العام 2020م، وتغطي الهيئة ما نسبته (70%) من إجمالي مساحة المملكة بعدد (150) محطة، وتستهدف زيادة هذا العدد ليصبح (250) محطة لتغطي كافة مساحة المملكة.