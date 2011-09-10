"علماء باكستان" يشكر خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إلغاء رسوم تكرار العمرة

المجلس أكد أن هذا الأمر تجسيدٌ لعناية القيادة بكل ما يهم مصالح المسلمين

قدَّم رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة، مؤكدًا أن هذا الأمر تجسيد لعنايتهما بكل ما يهم مصالح المسلمين بالعالم.

وعلَّق مجلس علماء باكستان عبر حسابه بمنصة تويتر برسائل عدة، تحمل الشكر والامتنان لقيادة السعودية على جهودها في خدمة الحجاج والمعتمرين، والتيسير عليهم، وذلك عبر إنفوجرافيك، تداولها آلاف المغردين واصفين التوجيه الملكي بأنه سيعزز مكانة السعودية في قلوب المسلمين بالعالم.