تحالف أسواق عبدالله العثيم يوقّع عقد نقل ملكية شركة المطاحن الرابعة

بحضور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة والبيئة والمياه

وقّع عبدالعزيز عبدالله العثيم رئيس مجلس المديرين لشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية (ذ م م) الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم عقد ترسية مشروع الاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة من قبل المركز الوطني للتخصيص على تحالف شركة أسواق عبد الله العثيم وشركة آلانا الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف الذي تمت ترسيته بتاريخ 20/ 4/ 2021 بقيمة 859 مليون ريال والذي بموجبه تنتقل كامل أسهم رأس مال شركة المطاحن الرابعة من المركز الوطني للتخصيص إلى شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية، التي أسسها أعضاء التحالف بالتساوي لهذه الغاية، وتم التوقيع في مقر وزارة البيئة والمياه و الزراعة بالرياض. بحضور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

من جانبه أبدى عبدالعزيز العثيم سعادته بتوقيع عقد الترسية، مقدماً في الوقت ذاته وبالنيابة عن كافة أعضاء التحالف شكره للجهات الحكومية التي أشرفت على عقد الاستحواذ ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة، مضيفاً بأن تخصيص مطاحن الدقيق يعد أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 تحت رعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

مضيفاً أن هذا الاستثمار يأتي مساهمة من القطاع الخاص في رفع انتاجية قطاع المطاحن والفوائد المرجوة منه من خلال تحسين جودة الأداء و تنوع المنتجات، وارتقاء الخدمات المٌقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل من خلال مساهمة القطاع الخاص نحو اقتصاد مستدام مزدهر.