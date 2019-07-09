شاهد من #نيوم.. هذه #الشعاب_المرجانية هي الأهم على وجه الأرض
المنطقة تحتضن أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم
تحتضن #نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل #الشعاب_المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالميًّا كالأطوم والسلحفاة الصقرية المنقار.
وقال الحساب الرسمي للمشروع على "تويتر" اليوم الثلاثاء: قد تكون #الشعاب_المرجانية في #نيوم هي الأهم على وجه الأرض؛ خاصة مع تأثيرات #التغير_المناخي؛ فقد طوّرت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرةٌ على التكيّف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.
شاهد من #نيوم.. هذه #الشعاب_المرجانية هي الأهم على وجه الأرض
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-07-09
تحتضن #نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل #الشعاب_المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالميًّا كالأطوم والسلحفاة الصقرية المنقار.
وقال الحساب الرسمي للمشروع على "تويتر" اليوم الثلاثاء: قد تكون #الشعاب_المرجانية في #نيوم هي الأهم على وجه الأرض؛ خاصة مع تأثيرات #التغير_المناخي؛ فقد طوّرت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرةٌ على التكيّف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:40 PM
شاهد من #نيوم.. هذه #الشعاب_المرجانية هي الأهم على وجه الأرض
المنطقة تحتضن أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم
تحتضن #نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل #الشعاب_المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالميًّا كالأطوم والسلحفاة الصقرية المنقار.
وقال الحساب الرسمي للمشروع على "تويتر" اليوم الثلاثاء: قد تكون #الشعاب_المرجانية في #نيوم هي الأهم على وجه الأرض؛ خاصة مع تأثيرات #التغير_المناخي؛ فقد طوّرت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرةٌ على التكيّف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.