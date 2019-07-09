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شاهد من #نيوم.. هذه #الشعاب_المرجانية هي الأهم على وجه الأرض

المنطقة تحتضن أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم

تحتضن #نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل #الشعاب_المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالميًّا كالأطوم والسلحفاة الصقرية المنقار.

وقال الحساب الرسمي للمشروع على "تويتر" اليوم الثلاثاء: قد تكون #الشعاب_المرجانية في #نيوم هي الأهم على وجه الأرض؛ خاصة مع تأثيرات #التغير_المناخي؛ فقد طوّرت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرةٌ على التكيّف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من #نيوم.. هذه #الشعاب_المرجانية هي الأهم على وجه الأرض
سبق

تحتضن #نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل #الشعاب_المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالميًّا كالأطوم والسلحفاة الصقرية المنقار.

وقال الحساب الرسمي للمشروع على "تويتر" اليوم الثلاثاء: قد تكون #الشعاب_المرجانية في #نيوم هي الأهم على وجه الأرض؛ خاصة مع تأثيرات #التغير_المناخي؛ فقد طوّرت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرةٌ على التكيّف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:40 PM

شاهد من #نيوم.. هذه #الشعاب_المرجانية هي الأهم على وجه الأرض

المنطقة تحتضن أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتضن #نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل #الشعاب_المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالميًّا كالأطوم والسلحفاة الصقرية المنقار.

وقال الحساب الرسمي للمشروع على "تويتر" اليوم الثلاثاء: قد تكون #الشعاب_المرجانية في #نيوم هي الأهم على وجه الأرض؛ خاصة مع تأثيرات #التغير_المناخي؛ فقد طوّرت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرةٌ على التكيّف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,799
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29 مليار ..

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