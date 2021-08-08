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كلاهما ملاحق أمريكياً.. الرئيس الإيراني يعين نائباً أول له

"رئيسي" و"دزفولي" يمكن أن يعتقلا في أي مكان بالعالم

عين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، محمد مخبر دزفولي نائباً أول له، رغم أنه يخضع لعقوبات أمريكية، ليحلّ مكان إسحاق جهانجيري، الذي كان النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني.

كما أصدر "رئيسي" قراراً بتعيين غلام حسين إسماعيلي مديراً لمكتبه، بعد أن كان ناطقاً باسم القضاء في إيران، ورئيساً لدائرة شؤون الرئاسة فيه، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "دزفولي" و"لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"، في يناير الماضي.

وأصبح "رئيسي" أول رئيس إيراني يتولّى منصبه، يخضع لعقوبات أمريكية، لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما عضويته في "لجنة الموت"، التي أشرفت على إعدامات جماعية لسجناء سياسيين في عام 1988، ودوره في كبح اضطرابات شهدتها إيران في عام 2019، ويعني ذلك أن "رئيسي" ونائبه يمكن أن يعتقلا في أي مكان بالعالم.

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كلاهما ملاحق أمريكياً.. الرئيس الإيراني يعين نائباً أول له
سبق

عين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، محمد مخبر دزفولي نائباً أول له، رغم أنه يخضع لعقوبات أمريكية، ليحلّ مكان إسحاق جهانجيري، الذي كان النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني.

كما أصدر "رئيسي" قراراً بتعيين غلام حسين إسماعيلي مديراً لمكتبه، بعد أن كان ناطقاً باسم القضاء في إيران، ورئيساً لدائرة شؤون الرئاسة فيه، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "دزفولي" و"لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"، في يناير الماضي.

وأصبح "رئيسي" أول رئيس إيراني يتولّى منصبه، يخضع لعقوبات أمريكية، لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما عضويته في "لجنة الموت"، التي أشرفت على إعدامات جماعية لسجناء سياسيين في عام 1988، ودوره في كبح اضطرابات شهدتها إيران في عام 2019، ويعني ذلك أن "رئيسي" ونائبه يمكن أن يعتقلا في أي مكان بالعالم.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
05:46 PM

كلاهما ملاحق أمريكياً.. الرئيس الإيراني يعين نائباً أول له

"رئيسي" و"دزفولي" يمكن أن يعتقلا في أي مكان بالعالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، محمد مخبر دزفولي نائباً أول له، رغم أنه يخضع لعقوبات أمريكية، ليحلّ مكان إسحاق جهانجيري، الذي كان النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني.

كما أصدر "رئيسي" قراراً بتعيين غلام حسين إسماعيلي مديراً لمكتبه، بعد أن كان ناطقاً باسم القضاء في إيران، ورئيساً لدائرة شؤون الرئاسة فيه، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "دزفولي" و"لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"، في يناير الماضي.

وأصبح "رئيسي" أول رئيس إيراني يتولّى منصبه، يخضع لعقوبات أمريكية، لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما عضويته في "لجنة الموت"، التي أشرفت على إعدامات جماعية لسجناء سياسيين في عام 1988، ودوره في كبح اضطرابات شهدتها إيران في عام 2019، ويعني ذلك أن "رئيسي" ونائبه يمكن أن يعتقلا في أي مكان بالعالم.

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