النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المنيع": لا زكاة في المقتنيات والأدوات الشخصية والمعدة للاستهلاك وإن بلغت الملايين

ردًّا على مستفتٍ مليونيري يملك 5 سيارات للاستعمال الشخصي ومجموعة تحف ثمينة

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، إنه لا زكاة في المقتنيات والأدوات الشخصية والمعدة للاستهلاك، وإن بلغت الملايين، مبررًا ذلك بأنها مهيأة للاقتناء وللاستهلاك؛ فلا زكاة فيها.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المستفتين في برنامج فتاوى التلفزيوني، قال فيه: "عندي في بيتي 5 سيارات للاستعمال الشخصي، ومجموعة تحف تساوي الملايين، وأدوات منزلية مثل ذلك، إلا أنها للاقتناء، فهل تجب الزكاة فيها؟". فكان جواب الشيخ المنيع: "الذي عليه جمع من أهل العلم أن الزكاة لا تجب إلا في كل مال نامٍ بالفعل أو بالقوة، وهذه المقتنيات والأدوات الموجودة في بيته، والسيارات التي هي لاستعماله الشخصي، هذه لا تجب فيها الزكاة، وإن بلغت الملايين؛ فهذه مهيأة للاقتناء وللاستهلاك؛ فلا زكاة فيها".

وتساءل المستفتي المليونيري مرة أخرى: "رجل دفعتُ إليه من زكاتي ظنًّا مني أنه فقير، وأنه من أهل الزكاة، فهل تصح زكاتي في ذلك؟". فأجابه الشيخ المنيع: "طالما أنك دفعت لمن تظنه فقيرًا فلا يلزم من ذلك أن تتحقق أنه فقير. من ظننته فقوي ظنك على أنه فقير فأعطه الزكاة". وأضاف: "ليس من الأدب ولا من حسن الخلق أن تقول له وأنت تظنه ظنًّا قويًّا أنه محتاج للزكاة تقول: ترى هذه زكاة أو نحو ذلك!".

وأردف: "نعم، متى تشعره بأنها زكاة؟ إذا كان ظنك ليس غالبًا بأنه فقير، فيمكن أن تقول هذه والله زكاة، وأنت كنت غير ظني، فالزكاة لا تصح لغني، ولا لقوي مكتسب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المنيع": لا زكاة في المقتنيات والأدوات الشخصية والمعدة للاستهلاك وإن بلغت الملايين
سبق

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، إنه لا زكاة في المقتنيات والأدوات الشخصية والمعدة للاستهلاك، وإن بلغت الملايين، مبررًا ذلك بأنها مهيأة للاقتناء وللاستهلاك؛ فلا زكاة فيها.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المستفتين في برنامج فتاوى التلفزيوني، قال فيه: "عندي في بيتي 5 سيارات للاستعمال الشخصي، ومجموعة تحف تساوي الملايين، وأدوات منزلية مثل ذلك، إلا أنها للاقتناء، فهل تجب الزكاة فيها؟". فكان جواب الشيخ المنيع: "الذي عليه جمع من أهل العلم أن الزكاة لا تجب إلا في كل مال نامٍ بالفعل أو بالقوة، وهذه المقتنيات والأدوات الموجودة في بيته، والسيارات التي هي لاستعماله الشخصي، هذه لا تجب فيها الزكاة، وإن بلغت الملايين؛ فهذه مهيأة للاقتناء وللاستهلاك؛ فلا زكاة فيها".

وتساءل المستفتي المليونيري مرة أخرى: "رجل دفعتُ إليه من زكاتي ظنًّا مني أنه فقير، وأنه من أهل الزكاة، فهل تصح زكاتي في ذلك؟". فأجابه الشيخ المنيع: "طالما أنك دفعت لمن تظنه فقيرًا فلا يلزم من ذلك أن تتحقق أنه فقير. من ظننته فقوي ظنك على أنه فقير فأعطه الزكاة". وأضاف: "ليس من الأدب ولا من حسن الخلق أن تقول له وأنت تظنه ظنًّا قويًّا أنه محتاج للزكاة تقول: ترى هذه زكاة أو نحو ذلك!".

وأردف: "نعم، متى تشعره بأنها زكاة؟ إذا كان ظنك ليس غالبًا بأنه فقير، فيمكن أن تقول هذه والله زكاة، وأنت كنت غير ظني، فالزكاة لا تصح لغني، ولا لقوي مكتسب".

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
12:29 AM

"المنيع": لا زكاة في المقتنيات والأدوات الشخصية والمعدة للاستهلاك وإن بلغت الملايين

ردًّا على مستفتٍ مليونيري يملك 5 سيارات للاستعمال الشخصي ومجموعة تحف ثمينة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,087

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، إنه لا زكاة في المقتنيات والأدوات الشخصية والمعدة للاستهلاك، وإن بلغت الملايين، مبررًا ذلك بأنها مهيأة للاقتناء وللاستهلاك؛ فلا زكاة فيها.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المستفتين في برنامج فتاوى التلفزيوني، قال فيه: "عندي في بيتي 5 سيارات للاستعمال الشخصي، ومجموعة تحف تساوي الملايين، وأدوات منزلية مثل ذلك، إلا أنها للاقتناء، فهل تجب الزكاة فيها؟". فكان جواب الشيخ المنيع: "الذي عليه جمع من أهل العلم أن الزكاة لا تجب إلا في كل مال نامٍ بالفعل أو بالقوة، وهذه المقتنيات والأدوات الموجودة في بيته، والسيارات التي هي لاستعماله الشخصي، هذه لا تجب فيها الزكاة، وإن بلغت الملايين؛ فهذه مهيأة للاقتناء وللاستهلاك؛ فلا زكاة فيها".

وتساءل المستفتي المليونيري مرة أخرى: "رجل دفعتُ إليه من زكاتي ظنًّا مني أنه فقير، وأنه من أهل الزكاة، فهل تصح زكاتي في ذلك؟". فأجابه الشيخ المنيع: "طالما أنك دفعت لمن تظنه فقيرًا فلا يلزم من ذلك أن تتحقق أنه فقير. من ظننته فقوي ظنك على أنه فقير فأعطه الزكاة". وأضاف: "ليس من الأدب ولا من حسن الخلق أن تقول له وأنت تظنه ظنًّا قويًّا أنه محتاج للزكاة تقول: ترى هذه زكاة أو نحو ذلك!".

وأردف: "نعم، متى تشعره بأنها زكاة؟ إذا كان ظنك ليس غالبًا بأنه فقير، فيمكن أن تقول هذه والله زكاة، وأنت كنت غير ظني، فالزكاة لا تصح لغني، ولا لقوي مكتسب".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,588
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,275
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,553
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,471

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة