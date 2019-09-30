"نقاء" تفحص رئة ٦٠ مُدخنًا خلال اليوم العالمي للقلب

الفعاليات أقيمت بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض

فَحصَتْ الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"؛ نسبة أول أكسيد الكربون في الرئة الناتج عن التدخين لأكثر من 60 مدخنًا، أثناء مشاركتها يوم أمس في فعالية اليوم العالمي للقلب بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض.



واستعرضت "نقاء" في المعرض أمام زوارها البالغ عددهم ٣٠٠ زائر تقريبًا؛ مجسمات تُوضح تضرر أعضاء الجسم من جراء عادة التدخين، كما تم عرض مجسم لمكونات السيجارة وما تحتويه من مواد سامة.



وقَدّمت الجمعية لزوارها خدمة إجراء فحص نسبة أول أكسيد الكربون في الرئة الناتج عن التدخين؛ واستفاد منها أكثر من 60 مدخنًا، إضافة إلى تقديم العديد من النصائح الصحية والطبية والمنشورات التوعوية لزوار المعرض؛ والتي ستساعد في الإقلاع عن التدخين.



ودَعت "نقاء" جميع الراغبين في الإقلاع عن التدخين بزيارة مراكزها الطبية لتقديم العلاج والاستشارات اللازمة.