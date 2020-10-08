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بالصور.. مدير الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يتفقد ميقات ذي الحليفة

للاطمئنان على مستوى الخدمات لضيوف الرحمن

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، صباح اليوم، الخميس، جامع الميقات "ذي الحليفة"، ومرافقه.

جاء ذلك للاطمئنان على سير العمل بالميقات، تزامنًا مع تواصل العمرة والزيارة تدريجيًا، عقب صدور الأمر السامي الكريم بإعادتها الأحد الماضي.

رافق الشيخ وجب العتيبي، مجموعة من المهندسين ومشرفي الصيانة والتشغيل، لمتابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام بإجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية والصحية.

وتجول بمرافق الميقات والجامع، واطلع على أعمال الصيانة والنظافة التي تتواصل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.

والتقى بالعاملين بالميقات، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة على مدار الساعة.

وحث الشيخ وجب العتيبي، جميع العاملين إلى بذل مزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويساهم في حمايتهم من فيروس كورونا وتوفير كل أسباب السلامة لهم.

كما التقى عددًا من المعتمرين واطمأن على تميز الخدمات المقدمة لهم وانطباعاتهم عنها، واستمع لمقترحاتهم واستفساراتهم.

وفي نهاية الجولة، أدلى الشيخ وجب العتيبي، بتصريح قدم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار القادمين من خارج البلاد وداخلها.

كما قدم الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته وإشرافه الشخصي والدقيق لكل أعمال وبرامج الفرع لتحقيق رسالته في خدمة بيوت الله، والعناية بضيوف الرحمن وتوفير كل أسباب السلامة والراحة لهم.

يذكر أن جولة مسؤولي الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، الثالثة منذ عودة العمرة للوقوف بشكل مباشر على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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بالصور.. مدير الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يتفقد ميقات ذي الحليفة
سبق

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، صباح اليوم، الخميس، جامع الميقات "ذي الحليفة"، ومرافقه.

جاء ذلك للاطمئنان على سير العمل بالميقات، تزامنًا مع تواصل العمرة والزيارة تدريجيًا، عقب صدور الأمر السامي الكريم بإعادتها الأحد الماضي.

رافق الشيخ وجب العتيبي، مجموعة من المهندسين ومشرفي الصيانة والتشغيل، لمتابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام بإجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية والصحية.

وتجول بمرافق الميقات والجامع، واطلع على أعمال الصيانة والنظافة التي تتواصل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.

والتقى بالعاملين بالميقات، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة على مدار الساعة.

وحث الشيخ وجب العتيبي، جميع العاملين إلى بذل مزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويساهم في حمايتهم من فيروس كورونا وتوفير كل أسباب السلامة لهم.

كما التقى عددًا من المعتمرين واطمأن على تميز الخدمات المقدمة لهم وانطباعاتهم عنها، واستمع لمقترحاتهم واستفساراتهم.

وفي نهاية الجولة، أدلى الشيخ وجب العتيبي، بتصريح قدم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار القادمين من خارج البلاد وداخلها.

كما قدم الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته وإشرافه الشخصي والدقيق لكل أعمال وبرامج الفرع لتحقيق رسالته في خدمة بيوت الله، والعناية بضيوف الرحمن وتوفير كل أسباب السلامة والراحة لهم.

يذكر أن جولة مسؤولي الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، الثالثة منذ عودة العمرة للوقوف بشكل مباشر على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
04:51 PM

بالصور.. مدير الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يتفقد ميقات ذي الحليفة

للاطمئنان على مستوى الخدمات لضيوف الرحمن

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عبدالله العنزي - المدينة المنورة
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تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، صباح اليوم، الخميس، جامع الميقات "ذي الحليفة"، ومرافقه.

جاء ذلك للاطمئنان على سير العمل بالميقات، تزامنًا مع تواصل العمرة والزيارة تدريجيًا، عقب صدور الأمر السامي الكريم بإعادتها الأحد الماضي.

رافق الشيخ وجب العتيبي، مجموعة من المهندسين ومشرفي الصيانة والتشغيل، لمتابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام بإجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية والصحية.

وتجول بمرافق الميقات والجامع، واطلع على أعمال الصيانة والنظافة التي تتواصل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.

والتقى بالعاملين بالميقات، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة على مدار الساعة.

وحث الشيخ وجب العتيبي، جميع العاملين إلى بذل مزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويساهم في حمايتهم من فيروس كورونا وتوفير كل أسباب السلامة لهم.

كما التقى عددًا من المعتمرين واطمأن على تميز الخدمات المقدمة لهم وانطباعاتهم عنها، واستمع لمقترحاتهم واستفساراتهم.

وفي نهاية الجولة، أدلى الشيخ وجب العتيبي، بتصريح قدم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار القادمين من خارج البلاد وداخلها.

كما قدم الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته وإشرافه الشخصي والدقيق لكل أعمال وبرامج الفرع لتحقيق رسالته في خدمة بيوت الله، والعناية بضيوف الرحمن وتوفير كل أسباب السلامة والراحة لهم.

يذكر أن جولة مسؤولي الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، الثالثة منذ عودة العمرة للوقوف بشكل مباشر على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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